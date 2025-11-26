以為是女星！林亮君挺日本水產爆紅 日網狂喊：太可愛了

林亮君力挺日本水產貼文意外引起日本網友關注。（翻攝自林亮君Threads）

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後引發中日緊張，中方更暫停進口日本水產，台灣政治人物紛紛以購買日本海產表態支持，其中民進黨台北市議員林亮君的貼文被日本人權團體轉發，意外吸引大批日本網友留言，不只感謝台灣，還有人歪樓大讚她「好可愛」、「還以為是（藝人）榮倉奈奈，結果是政治人物」林亮君。

中方因高市早苗言論，陸續宣布暫停日本水產進口並祭出旅遊限制等措，台灣政治人物則以實際購買、享用行動挺日，包含總統賴清德及多名民代紛紛在社群分享品嘗日本海鮮的畫面，展現友好立場。

其中，林亮君日前在Threads發布在超市選購日本海產的照片，表示：「今天吃這個！賴桑推薦！生食級干貝！」貼文引起日本關人權議題的組織「世界蒙古人聯盟」注意，於X平台轉貼，並以「台灣年輕議員在推廣日本海鮮，日本年長議員卻在議會睡覺」調侃日方，引發日本網友熱議。

日本網友留言感謝台灣立委支持，盼雙方持續深化友好交流，同時也有不少人將焦點放在林亮君本人，大讚她「太可愛了」、「漂亮」、「還以為是（藝人）榮倉奈奈，結果是政治人物」，意外添上另一波話題熱度。





