以為是廢物？買電池附贈「神祕小禮」她傻眼狂吐槽 內行揭用途：沒亂送

電池在生活中扮演著不可或缺的角色，許多電子產品都需要使用電池，但你曾買過「附贈橡皮擦」的電池嗎？一名女子分享，她近日發現某電池品牌在包裝上標示「買電池送神祕小禮」，結果打開後竟只是一塊橡皮擦，讓她相當困惑，忍不住吐槽：「到底誰會為了10元的橡皮擦，花100多元買電池？」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並曬出一袋電池的照片，包裝上印著「內附神祕小禮物」，看起來相當吸引人，沒想到從透明包裝就能一眼看 出，所謂的神祕小禮只是多了一塊橡皮擦，讓原PO忍不住吐槽：「到底哪裡神祕？」

原PO表示，她實在想不透為何買電池要附贈橡皮擦，若改送小手電筒或雷射筆，反而更符合電池的用途，送橡皮擦就像「買刮鬍刀送衛生棉」一樣毫不相關。更讓她傻眼的是，包裝上還標示「限量加碼」，營造出送出珍貴贈品的感覺，實際上卻只是一塊約10元的橡皮擦，直言「到底誰會為了10元的橡皮擦，花100多元買電池？」

貼文曝光後，網友紛紛開玩笑，「說不定住家附近只有全聯，臨時要買橡皮擦的家長只好順便買電池」、「搞不好是橡皮擦外型的小手電筒」、「還不如送電池收納盒」、「神祕小禮其實寫在貼紙後面，大獎是再送一塊橡皮擦」、「那塊橡皮擦是要你把『內附神祕小禮』那幾個字擦掉用的」、「就是因為完全不相關，才更有神祕感」。

不過，也有內行網友出面解釋，指出橡皮擦其實並非亂送，而是相當實用，「電器接點若因接觸不良，可以用橡皮擦清除鏽跡，恢復導電效果」、「就像ATM讀不到卡片時，用橡皮擦輕擦晶片即可恢復正常」、「那是拿來擦電池正負極用的」。

還有網友分析背後可能的行銷原因，包括品牌合作與客群鎖定，「文具人路過補充，Panasonic在2023年錳乾電池60週年時，曾與飛龍牌合作，推出電池造型橡皮擦，從品牌合作來看，買電池送橡皮擦其實很合理」、「可能是瞄準裝玩具用電池的家庭，小孩也能使用橡皮擦」、「日本廠商的行銷習慣，昭和時期就常見電池品牌贈送鉛筆、橡皮擦當宣傳品」。

