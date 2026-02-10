以為是流感…12歲男童發燒就診 醫師一拉褲管急喊「快衝急診」

羅士軒表示，他捲起褲管看到患處後，腦中立刻閃過多個嚴重診斷。翻攝自旭恩小兒科診所臉書



小朋友出現發燒情形，除了可能是感冒，若是持續多日高燒不退，家長就要特別留意是否另有原因。小兒科醫師羅士軒近日在臉書發文指出，先前收治一名感冒發燒的12歲男童，不料退燒後又再次發燒，且全身異常虛弱，讓他直覺「怪怪的」，後續拉起褲管檢查，發現男童小腿紅腫壓痛，當下判斷情況危急，直接開轉診單要家長「立刻衝急診」，最終研判是致死率極高的「毒性休克症候群」，所幸送醫及時救回一命。

羅士軒日前在粉專發文分享這則驚險的診間日誌，該名男童幾天前才因感冒就診，原本已經退燒了，不料幾天後又再度發高燒。羅士軒指出，在流感好發的季節，發燒加上全身無力，最容易被聯想到的診斷就是流感，不過看著孩子異於常人的虛弱感，他直覺不對勁，多問了一句「還有哪裡不舒服嗎」，男童的母親才想起孩子當天早上一直喊腳痛。

廣告 廣告

羅士軒表示，他驚覺有異，請孩子拉起褲管檢查，結果發現患部出現明顯的紅腫與壓痛，當下腦中閃過蜂窩性組織炎、恙蟲病、甚至是更危險的「壞死性筋膜炎」等診斷，當下決定不做流感快篩，語氣堅定地請家長趕緊帶孩子去台大急診。

後續追蹤發現，孩子到院後立刻施打抗生素，過程中卻因血壓過低，轉入加護病房觀察三天，所幸因為送醫及時，後續病情穩定後轉回一般病房，經急診診斷，高度懷疑男童罹患的是「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」。羅士軒示警，這類病症若未及時處理，往往會引發嚴重併發症，甚至威脅生命。

羅士軒補充，「毒性休克症候群」是指因細菌所引起的全身性併發症，可能引發低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死，甚至多重器官衰竭而致命。根據台灣醫事檢驗學會資料顯示，中毒性休克症候群是與金黃色葡萄球菌（Staphylococcal aureus）和 A 型β溶血性鏈球菌（Group A Streptococcal, GAS）等產生外毒素感染有關的症候群，主要可經由皮膚、黏膜、腸道等處侵入，即使很小的皮膚傷口，也可能引起細菌感染，進而產生毒素。

羅士軒有感而發表示，醫療除了科學，有時更仰賴那份「多看一眼、多問一句」的經驗與直覺，若是當時只當作一般流感治療，恐怕會錯過給予抗生素的黃金時機。

更多太報報導

鐵軌旁驚見「移動草叢」影片瘋傳！ 警查出原因要罰了

Fumi阿姨北捷開踹最終代價來了 被白髮嬤逼讓「優先席」甩袋撞膝

過年好天氣！今回暖氣溫舒適 春節連假各地晴朗暖如春