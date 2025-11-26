以為是海獺海豹在破壞捕蟹籠？ 錯了！野狼首度被發現展現驚人巧操作

加拿大一隻野狼先是叼起浮標，拉動綁在其上面的線，把捕蟹籠拖上岸，最後享用籠裡的誘餌。圖／翻攝自Ｘ

動物「使用工具」向來被人們視為聰明的表現，專家陸續發現黑猩猩、海豚、大象、鳥類等物種後，近日一隻生活在加拿大海岸的野生母狼也被監視器拍到！牠將一個捕蟹籠拉上岸，以便吃到裡面的誘餌，成為狼類首次被記錄到「使用工具」。

根據媒體報導，這個捕蟹籠的設置，初衷是為了抑制當地入侵物種「歐洲綠蟹」的擴張。紐約州立環境科學與林業大學助理教授、此次研究共同作者凱爾．阿泰爾（Kyle Artelle）表示，一開始他們認為淺灘上的捕蟹籠被熊或狼破壞還說得通，但當中有一些是被放在完全淹沒的深水區，就讓人感到困惑，一般來說狼和熊都不會潛水，究竟會是誰破壞的呢？

因此，研究團隊特別架設了攝影機，原本以為會拍到海獺或海豹，卻沒想到拍到一隻母狼叼著浮標從水裡游回岸邊，再用力拉動繫在浮標上的繩子，直到捕蟹籠浮出水面，之後撬開容器並享用裡面的鯡魚誘餌。母狼一系列的操作，讓研究團隊震驚直呼「完全出乎意料」，阿泰爾表示，與狼相處過的人都知道牠們相當聰明，能做出高智商的行為並不意外，但沒有人真的能親眼見識過。

研究人員不確定有多少野狼學會這招，推測狼可能在人類從船上設置時，或是退潮時在淺灘看到、接觸到這些捕蟹籠，才逐漸摸索如何拉起更深處的誘餌。阿泰爾解釋這段使用過程之所以令人驚訝，在於野狼必須完成一連串動作才能獲得食物……在看不見深水中的捕蟹籠的情況下，做出有目的性的行為來解決問題，就像人一樣。他說：「牠並不是隨便拉拉，看起來也不像是在玩耍，這隻狼非常專注、極其有效率，甚至盯著繩子的末端，好像在等待捕蟹籠浮出水面。」

不過，阿泰爾也自承，母狼拉起捕蟹籠是主觀認定符合「工具使用」的範疇，因為有些定義認為必須「親手製造或改造工具」，而這個案例則符合另一個「利用外在物件達成目的」，畢竟狼沒有自己綁繩或製作，而是使用現成的捕蟹籠。



