以為是濕疹抓不停、睡覺盜汗！一檢查竟是淋巴癌

皮膚癢久治不癒，醫師提醒，小心可能是淋巴癌。

皮膚癢大多被當作濕疹或過敏處理，但營養功能醫學醫師劉博仁，從門診兩起案例提醒民眾，皮膚癢有時可能是身體更深層的警訊，尤其當搔癢久治不癒、夜間大量流汗或伴隨體重減輕、淋巴結腫大時，可能與淋巴癌有關，及早檢查非常重要。

劉醫師分享看診一名女性病患，皮膚反覆紅腫、搔癢，最初以為只是濕疹，嘗試擦藥與口服藥物3個月仍無改善。症狀加劇後，她發現夜間大量流汗，睡到半夜整件衣服都濕掉。起初以為是更年期現象，但醫院進一步檢查後，結果出乎意料，確診為淋巴癌。

廣告 廣告

另一位患者皮膚出現大片紅腫、疹子，長期視為濕疹治療，卻反覆發作且範圍越來越大。嘗試多位醫師開立的不同藥物仍無改善，最後檢查結果也顯示，皮膚症狀是淋巴癌造成的表現。

為什麼淋巴癌會引起皮膚癢？

劉醫師提到，淋巴癌細胞在活動時會釋放發炎介質與細胞激素，刺激神經系統，導致深層、持久的搔癢。擦藥常無法緩解，夜晚症狀更明顯，且可出現全身或固定區域反覆癢的情況，因此常被誤認為是一般濕疹。

其他可能的警訊？

醫師提醒，淋巴癌除了皮膚癢外，還可能出現以下症狀：

1.夜間盜汗，睡到整件衣服濕

2.不明原因體重下降（半年內減少5到10%）

3.不明原因發燒，時高時低

4.淋巴結腫大、無痛且持續不退（頸部、腋下、鼠蹊部）

5.全身疲倦、虛弱

6.皮膚反覆出現斑塊、結節或增厚，看起來像濕疹卻無法治癒

什麼樣的皮膚癢要提高警覺？

若皮膚癢超過4到6週、治療效果不佳，或伴隨夜汗、體重下降、發燒及淋巴結腫大，建議及早就醫、做進一步檢查。劉醫師強調，大部分皮膚癢並非淋巴癌，但「越治越奇怪、越擦越沒改善」的症狀，不可忽視。



回到原文

更多鏡報報導

冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚

換季濕疹狂發作！紅疹水泡抓不停？醫師教你5招有效止癢

鼻子過敏難受！出差、旅行居然就通了？醫師揭背後原因