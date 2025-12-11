以為是濕疹抓不停、睡覺盜汗！一檢查竟是淋巴癌
皮膚癢大多被當作濕疹或過敏處理，但營養功能醫學醫師劉博仁，從門診兩起案例提醒民眾，皮膚癢有時可能是身體更深層的警訊，尤其當搔癢久治不癒、夜間大量流汗或伴隨體重減輕、淋巴結腫大時，可能與淋巴癌有關，及早檢查非常重要。
劉醫師分享看診一名女性病患，皮膚反覆紅腫、搔癢，最初以為只是濕疹，嘗試擦藥與口服藥物3個月仍無改善。症狀加劇後，她發現夜間大量流汗，睡到半夜整件衣服都濕掉。起初以為是更年期現象，但醫院進一步檢查後，結果出乎意料，確診為淋巴癌。
另一位患者皮膚出現大片紅腫、疹子，長期視為濕疹治療，卻反覆發作且範圍越來越大。嘗試多位醫師開立的不同藥物仍無改善，最後檢查結果也顯示，皮膚症狀是淋巴癌造成的表現。
為什麼淋巴癌會引起皮膚癢？
劉醫師提到，淋巴癌細胞在活動時會釋放發炎介質與細胞激素，刺激神經系統，導致深層、持久的搔癢。擦藥常無法緩解，夜晚症狀更明顯，且可出現全身或固定區域反覆癢的情況，因此常被誤認為是一般濕疹。
其他可能的警訊？
醫師提醒，淋巴癌除了皮膚癢外，還可能出現以下症狀：
1.夜間盜汗，睡到整件衣服濕
2.不明原因體重下降（半年內減少5到10%）
3.不明原因發燒，時高時低
4.淋巴結腫大、無痛且持續不退（頸部、腋下、鼠蹊部）
5.全身疲倦、虛弱
6.皮膚反覆出現斑塊、結節或增厚，看起來像濕疹卻無法治癒
什麼樣的皮膚癢要提高警覺？
若皮膚癢超過4到6週、治療效果不佳，或伴隨夜汗、體重下降、發燒及淋巴結腫大，建議及早就醫、做進一步檢查。劉醫師強調，大部分皮膚癢並非淋巴癌，但「越治越奇怪、越擦越沒改善」的症狀，不可忽視。
更多鏡報報導
冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚
換季濕疹狂發作！紅疹水泡抓不停？醫師教你5招有效止癢
鼻子過敏難受！出差、旅行居然就通了？醫師揭背後原因
其他人也在看
章若楠「尖叫之夜」美成一幅畫！雪白披風禮服仙氣炸裂，盤髮造型宛如豪門千金，3款「氛圍感」新品打造同款初戀顏
章若楠「尖叫之夜」絕美造型解析：紅毯造型宛如落入凡間的雪白仙子章若楠身穿一襲白色抹胸禮服，外罩著綴滿立體花朵的長披風。當她走動時，披風隨風輕揚，整個人彷彿被雲朵與花瓣簇擁，仙氣爆棚。為了不搶走禮服的風采，她將頭髮梳成溫婉的低盤髮，兩側留有些許碎髮修飾臉型...styletc ・ 2 天前 ・ 2
46歲熟女「臉部鬆弛、法令紋深」疲態藏不住 醫揭「緊緻不僵硬」秘訣
【健康醫療網／記者陳靖安報導】46 歲林小姐因長期工作繁忙、壓力大，又時常熬夜，近來覺得臉部鬆弛、法令紋加深，疲態藏不住。進而前往仁愛長庚合作聯盟的大里仁愛醫院皮膚科與美容醫學中心求診，由黃昭瑜主任評估後，接受鳳凰電波治療，數周後明顯感受肌膚緊緻與臉部拉提效果，讓她重新找回精神與自信。 效果靠「量身設定」醫：2至3 個月自然拉提達最佳 黃昭瑜主任說，鳳凰電波是目前廣受歡迎的非侵入式緊膚治療之一，其原理主要是利用單極射頻技術，將能量傳遞至真皮層與深層組織，促使膠原蛋白受熱收縮並啟動新生。 但黃昭瑜主任也提到，鳳凰電波雖然受到不少愛美女性青睞，但它並非能量越高越有效，操作醫師需要依每位患者的皮膚厚度、脂肪層位置與鬆弛程度去量身調整。治療後的膠原蛋白會在2至3個月達到最佳表現，過高能量反而可能增加疼痛與副作用，所以操作時不會「一次打到最緊」，才能發揮自然不僵硬的美容效果。 確保治療更安全 醫師需熟悉能量變化與臉部解剖 為了保障醫美品質與治療安全，雷射光電醫學會理事長、大里仁愛醫院胡倩婷副院長提醒，能量型醫療儀器必須要求穩定、精準與安全的操作，醫師對於能量變化和臉部解剖的理解，是確保療程遠離副健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！
沿著下巴線條垂落、俐落的短 bob，最近因為不少明星轉換髮型，再度成為矚目焦點。但剪掉留了好久的長髮並不容易，如果不適合，真的很讓人猶豫不決。所以這篇文章從「髮長、髮質、捲度」等細節著手，透過微小改變就能創造出截然不同的氛圍！5位韓星演繹近marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前 ・ 發起對話
AAA終於要來了！I-DLE舒華清冷感妝容怎麼打造？透感底妝、奶茶裸色眼影，重點手法一次看
AAA頒獎典禮終於要在這週末（12/6、12/7）於高雄登場，而在韓國以女團 i-dle 出道的台灣女孩舒華這次也會擔任主持，一直是「天然美」和「清冷氣質」的代表！精緻的五官、乾淨的眼神，加上不經雕飾的自信，讓她站在人群裡總是格外marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
CORTIS 私下愛用香水公開！成員們都愛用 Jo Malone London 散發初戀男友氣息
韓國新生代男團 CORTIS 人氣持續飆升，5位成員除了把姊姊們的心都征服外，強烈的音樂風格、前衛時尚感席捲舞台更是圈粉無數，就連私下的香氛品味也都充滿話題。成員們特別鍾愛英國香氛品牌 Jo Malone London，從清新茶香到果香木質marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前 ・ 發起對話
小禎瘦50kg不復胖！親曝猛健樂「可怕真相」提醒「1危機」要小心，保養瘦身心法全公開
瘦50kg還不復胖的小禎，到底怎麼做到的？她不是追求快速變瘦，而是把生活一步步調回健康軌道。遇到停滯、受傷、焦慮也沒自責，她用自己的節奏慢慢復原。從瘦瘦針、代餐、運動，到睡前補鎂和敷面膜，她的保養哲學女人我最大 ・ 1 天前 ・ 3
Jessica美神降臨台北！分享養髮小秘訣，笑認也會「偷懶不洗頭」
Jessica根本是美神降臨台北！Jessica之前才來台舉辦粉絲見面會，年底又美美亮相代言活動，分享了她的養髮小秘訣！原來姐姐工作太累，也是會偷懶不洗頭的！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 4
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 15 小時前 ・ 24
陳晨威與啦啦隊女神火速登記結婚！啾啾成人妻首日曬身分證 超閃發聲
樂天桃猿球星陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女友Julia（林尹樂）求婚成功，隔天兩人火速前往戶政事務所登記結婚，許多好友都到場送上祝福。Julia也在成為人妻第一天，甜蜜發聲告白，「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 15
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 234
南韓電子入境卡「台灣歸中國」！陳慕義怒嗆1句不忍了 台網暴動嗨翻
南韓自今年2月推行電子入境卡以來，系統裡一直把台灣標示為「中國（台灣）」，讓台灣政府相當不滿。對此資深男星陳慕義10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 172
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
裝修公司得標5.9億軍購？地址竟是台南旅館
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，她質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 47
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7