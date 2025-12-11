以為是真愛！男送伴手禮 女遭查獲3千萬大麻

桃園一名女子上網認識一名男子，女子以為找到真愛，男子也是很貼心幫對方訂機票、安排出國旅遊，實際上是希望女子幫他運毒。（圖／東森新聞）





桃園一名女子上網認識一名男子，女子以為找到真愛，男子也是很貼心幫對方訂機票、安排出國旅遊，實際上是希望女子幫他運毒，結果女子在桃園機場被查獲，行李箱裡有市值3千萬的大麻。

警方戴著手套將塑膠袋一一剪開，這些物品包裝緊密，原來裡面全是大麻，這些毒品都是一名50歲女子企圖闖關桃園機場，結果被海關攔了下來。

這名女子是工廠作業員，她在社群平台認識了一名男子，並以交往名義提供女子出國工作的機會，也幫她處理好機票和行程。就在女子要回台灣時，男子在她的行李箱放了許多伴手禮，結果這些禮物居然就是二級毒品大麻花，市值初估3千萬元。

刑事警察大隊偵二隊 隊長陳博全：「在桃園機場查獲一名，本國籍犯嫌，將第二級毒品大麻16.22公斤夾藏在行李內，企圖走私入境。」

以為是愛情，沒想到淪為運毒工具，女子被依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，這下愛情、事業都沒有了，真是得不償失。

