以為是矽膠填充…網紅整形遭注射「礦物油＋瀉藥」！毀容8年驚悚術後照曝光

奧利韋拉慘遭非法醫美診所亂打填充物，結果不幸毀容。圖／翻攝自IG／oliveirajuju35

非法整形毀一生！巴西一名32歲的跨性別網紅奧利韋拉（Juliana Oliveira）在TikTok、IG上以「Juju do Pix」的網名走紅，過去的她靠著整形打造出火辣身材，濃眉大眼、高挺鼻梁，卻在2017年接受一項非法醫美而導致面容嚴重變形，陷入長達8年的外貌與心理的雙重煎熬，如今奧利韋拉終於展開重建手術，期望逐漸回到原本模樣，也找回自信與生活。

根據太陽報（The Sun）等外媒報導，這起悲劇要回顧到2017年，來自巴西南大河州帕索豐杜（Passo Fundo）的奧利韋拉當年前往一間非法醫美診所進行臉部填充的整形手術，原以為只是將矽膠基底的填充物置入臉部，沒想到診所竟在未經她的同意之下，將21管礦物油與瀉藥混合物注射進她的臉部。

廣告 廣告

事實上，礦物油早已因其高風險與後遺症，已在醫藥界被全面禁止使用，而奧利韋拉卻在不知情的情況下慘遭注射，最終臉部迅速腫脹、變形，兩頰此後腫得像是塞了2顆小球，臉部皮膚鬆垂，造成不可逆傷害。這場毀容不僅讓奧利韋拉飽受身體痛苦，也承受重大心理創傷，她多年來因毀容而難以找到任何工作，生活陷入困境。

奧利韋拉整形前已有姣好臉蛋。圖／翻攝自IG／oliveirajuju35

奧利韋拉最後決定透過社群平台上公開自身經歷，無奈表示，其實除了她，還有許多跨性別女性因缺乏醫療和社會支持，最後只能求助於非法醫美，結果反而遭到嚴重傷害。雖然面容盡毀，但奧利韋拉仍保持幽默，經常以輕鬆的方式面對鏡頭，至今已累積超過4.8萬名追蹤者。

在粉絲的支持下，奧利韋拉逐漸獲得大眾關注，並透過網路募得近3700美元（約11.6萬元新台幣）的重建手術資金。奧利韋拉歷經8年，終於找到願意承接她的醫師，並在6月20日於聖保羅的印度尼亞波利斯醫院（Hospital Indianópolis）接受第1場大型重建手術。

奧利韋拉的面部已被非法填充物浸透、硬化。圖／翻攝自IG／oliveirajuju35

報導指出，這場重建手術由外科醫師提亞戈馬拉（Thiago Marra）操刀，而且還由他無償執刀，這場手術長達4個多小時，醫療團隊必須切除已被油脂「浸透」、硬化的皮膚與組織，並移除臉部內的大量礦物油。提亞戈坦言，這確實是一場極度困難的手術，而且還不能一次就移除全部異物，否則可能引發組織壞死，接下來幾個月還得安排多次後續手術。

手術後，奧利韋拉在IG上分享自己包著厚重繃帶的臉部，也拍下與醫師一起解說手術過程的影片，只見奧利韋拉的面部繃帶被取下時，臉頰上有著長長的縫線痕跡，讓不少網友看了都相當吃驚，但也有許多支持者紛紛留言為她打氣。至於當初的募款，奧利韋拉還一度被誤傳將這筆錢拿去購買摩托車，因此她也特別澄清，所有捐款都已捐出作為慈善用途。



回到原文

更多鏡報報導

貴婦「埋線拉提」釀皮膚潰爛、扭曲險毀容 中國密醫遭逮下場慘了

韓女跑者獲馬拉松冠軍 終點遭教練「熊抱」被全程播出！惹性騷爭議

藏母屍3年詐領191萬！56歲男「假扮媽媽」還辦新身分證 2特徵慘露餡