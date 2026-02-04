以為是美食街！外國遊客誤闖泰國喪禮引熱議

▲泰國一戶喪家近日舉辦喪禮，卻接連有外國遊客誤闖，家屬也溫馨提供餐食，引發網路熱議。（圖／翻攝自臉書／Charantorn Chaloemkiad）

[NOWnews今日新聞] 泰國喪葬文化中，喪家會準備餐食給前來弔唁的賓客，不過近日卻有接連有外國人誤以為是自助餐餐廳，不過家屬也大方招待，溫馨插曲在網路上引發熱議。

綜合泰媒報導，網友查蘭通（Charantorn Chaloemkiad）分享，南部洛坤府一戶喪家在替家人舉辦葬禮期間，突然有兩名德國遊客似乎誤以為是美食街，直接走進來坐在準備給親友的餐桌旁，網友笑說「要不要問他們是不是以為這裡是自助餐？」引發全場大笑。畫面也能看到兩名外國人身穿白衣，在穿著黑衣的親友中格格不入。不過家屬也為他們倒水、上菜，並向外國人解釋這裡是喪禮現場，對方驚覺誤會才連忙致歉。

在泰國文化中，葬禮通常會持續數天，直到最後火化為止，在悼念期間，現場會舉行定期的祈禱儀式，並為訪客提供餐點或點心，一方面是感謝來訪，另一方面也被視為能為往生者累積功德。

好笑的是，查蘭通隔兩天再次發文，又有3名荷蘭男遊客誤入喪禮現場，還詢問說這裡是不是餐廳、有沒有提供調酒。他拍下的影片也能看到，家屬親自端出泰式料理給外國人，還提醒說會有點辣，外國人得知真相後感到不好意思，連忙道謝。

查蘭通也笑說「外國人又來了，哈哈。這裡是喪禮啦！不過我們還是請他們吃飯，他們對這種舉動感到驚訝不已，直呼泰國人是世界上最善良的人。」

這兩段影片在網路上引發熱議，有人懷疑外國人不是真的誤會，可能只是要來蹭飯，提醒家屬不要助長這種行為；不過也有人覺得畫面很溫馨，稱讚家屬待客友善、大方，認為喪禮供餐本就是行善積德的行為，延伸給外國人也是展現泰國人的待客之道。

