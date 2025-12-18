以為是色色片......結果被警察教育了 開燈瞬間全網清醒破防

〔記者許國楨／台中報導〕「燈一關、氣氛全開；燈一亮，直接破防！」台中市警察局第六分局近期推出一支防詐短影音，巧妙搭上網路正夯的「開燈／關燈」反差風潮，把年輕族群最常遇到的「假援交詐騙」直接演給你看，短短十多秒內容，成功讓大批網友直呼「以為是福利，結果被騙進來卻學到一課」。

影片一開始燈光昏暗，畫面中一名身形火辣舞者在鏡頭前扭動，氣氛曖昧到不行，不少人坦言：「我真的以為滑到奇怪影片」、「手都還沒點讚就出事了」，但就在觀眾準備繼續看下去時，燈光瞬間全亮，畫面風格急轉直下，辣妹直接「變身」成神情嚴肅警察，對著鏡頭直球開嗆：「不可以色色，沒見面就要錢，百分之百是詐騙！」

這段強烈反差畫面正是第六分局鎖定年輕族群常見的「假援交詐騙」手法所設計，警方指出，詐團常在社群平台或通訊軟體上，以火辣照片、曖昧對話吸引目標，接著拋出「先付保證金」、「買遊戲點數驗證」、「見面立刻退還」等話術，一旦匯款，對方立刻消失。

而影片並非找網紅客串，而是警方自己人，關燈時登場女舞者是偵查隊31歲陳姓女偵查佐，開燈後現身說法的，則是何安所39歲樓姓警員，不只吸住學生與剛入社會族群，更讓許多平常不會點開警察宣導內容的民眾分享，短短時間便創下高觸及，甚至留言：「這個我想打165了」、「原來這樣就是詐騙」、「警察也太懂網路梗！」、「不要再相信沒見面就要錢的了」、「這支影片比你媽唸一百次有用」。

