「以為是芝麻糊」...陸7旬嬤打開暖暖包泡水喝 送急診撿回老命

大陸浙江杭州師範大學附屬醫院近日接診了一起罕見的急診案例，一名73歲的李奶奶（化名）因誤將暖暖包內的黑色粉末當作芝麻糊沖水喝下，導致身體不適，被緊急送往醫院。經醫護人員多學科聯合搶救，李奶奶的生命最終成功挽回。

陸7旬嬤把暖暖包當芝麻糊泡水喝。（圖／翻攝健康杭州）

據《健康杭州》報導，李奶奶在家中不小心將暖暖包中的黑色粉末誤認為芝麻糊，直接用水沖泡後飲用。隨後，她感到頭暈不適，家人發現後立即將她送往杭州師範大學附屬醫院急診科就診。急診科主治醫師陳克棟接診後，迅速啟動應急救治程序，為患者進行護胃、補液等支持性治療，穩定其生命體徵，並迅速安排腹部CT檢查。

CT檢查結果顯示，李奶奶的胃部及部分小腸內存在多發致密影。醫生判斷，這些異物正是暖暖包中的粉末，已經散布到消化道內部。如果不及時處理，可能引發化學性灼傷、腸穿孔甚至腸梗阻等嚴重後果。

內視鏡清理前（上）後（下）對比。（圖／翻攝健康杭州）

隨後，消化內科何承海主治醫師接到急診通知，立即為李奶奶進行緊急胃鏡探查及異物清除手術。經過精細的內鏡操作，醫生成功將李奶奶胃內殘留的粉末狀異物完全吸除，避免了進一步的損傷。經過幾天的住院治療和觀察，李奶奶病情穩定，目前已順利出院。

醫生表示，暖暖包的發熱芯材主要由還原鐵粉、活性炭、蛭石及氯化鈉等物質混合而成。這些成分對人體健康具有潛在危害，誤食後可能造成胃黏膜灼傷，嚴重時甚至會導致胃穿孔，若大量積聚還可能引發腸梗阻，或粉末被吸入氣管，導致吸入性肺炎或呼吸道梗阻。

醫生提醒，冬季使用暖暖包時，應格外注意其存放方式，避免兒童或老人誤食內部粉末，確保家庭成員的安全。若發現家人誤食暖暖包粉末，應保持冷靜並帶上誤食物品殘留部分及包裝立即就醫，同時避免盲目催吐，導致二次傷害或窒息。

