以為是落難竟是落網！大陸網紅「橙子姐姐」涉詐被逮 粉絲心碎

大陸網紅「橙子姐姐」近日突然失聯，引發全網尋人熱潮，最終卻驚爆她因涉及跨境詐騙與人口販運被柬埔寨警方逮捕。這位擁有13萬粉絲、26歲的網紅，原名張慕澄，在10月至11月期間參與多起詐騙及人口販運案件，犯罪所得曾流入其名下帳戶。此事件成為「網紅新型詐騙」的典型案例，詐騙集團利用網紅包裝「海外創業成功」形象，專門誘騙大學生、待業年輕女性及創業失敗者前往海外。

大陸網紅「橙子姐姐」近日突然失聯，引發全網尋人熱潮，最終卻驚爆她因涉及詐騙與人口販運被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

綜合外電報導，「橙子姐姐」於10月底自稱要前往柬埔寨見男友，卻在11月12日突然失聯，甚至傳出她可能被男友以769萬台幣賣給詐騙集團的消息，讓家屬急得在網路上四處求助。家人表示無法聯繫上她，希望大家協助轉發尋人訊息。家屬擔心她遭到詐騙，甚至向大陸外交部和大使館求助。然而，事情卻出現驚人轉折，「橙子姐姐」因涉嫌網路詐騙及與不法團夥非法跨境販運人口，已於11月13日被柬埔寨警方依法逮捕，目前正被羈押於金邊白梳監獄。

柬中時報的報導指出，「橙子姐姐」不僅參與多起詐騙和人口販運案件，犯罪所得還曾流入她名下帳戶。她的被捕照片顯示，身穿黑色上衣、素顏現身的她，與過去光鮮亮麗的形象形成強烈對比，讓許多網友驚呼不敢相信，也有粉絲心碎表示：「以為是落難，原來是落網。」

上海東方衛視進一步指出，現已有犯罪團夥雇用專業團隊包裝網紅社交帳號，從拍攝剪輯到話術設計全部標準化。這種網紅新型詐騙手段非常隱蔽，像「橙子姐姐」就是靠著「海外創業成功、月入破萬」的國際化人設，精準鎖定大學生、待業年輕女性以及創業失敗者等群體，取得信任後誘騙他們前往柬埔寨。面對這類新型詐騙手法，專家呼籲民眾提高警覺，同時強調跨國合作和從源頭打擊是解決此類問題的關鍵。

