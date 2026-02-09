以為是蔬菜！糖友狂吃1食材 血糖、體重降不下 醫：澱粉害的

多吃蔬菜能幫助血糖控制，但你以為的蔬菜可能不是「真蔬菜」！一名糖友以為「玉米是蔬菜」，每天吃4根玉米，以致體重一直維持在120公斤、糖化血色素高達10.8%，直到停掉玉米之後，糖化血色素才調降，而三酸甘油酯也降到正常值。

家醫科醫師李思賢分享一名糖友案例，體重一直維持在120公斤，糖化血色素高達10.8%（正常值在4.0至5.6%之間），患者非常配合醫囑，除了減少澱粉的攝取之外，連牛奶也戒了，這對非常愛喝拿鐵的他來說，是非常不容易的事，而醫師已經把手上能開立最好的藥物都給他了，但是血糖還是維持不動。

1天4根玉米害藥物、飲控破功

藥物和飲食控制都如此嚴謹了，為什麼血糖還是降不下？直到日前患者回診，李思賢一問之下才發現，原來個案一直把玉米當成「蔬菜」，以為多吃玉米對控制血糖有幫助，時常一天吃到4根玉米。

自從發現這個問題，停掉玉米之後，再次回診的抽血數值，糖化血色素已順利的降到8.6%，三酸甘油酯也從170降到了108。雖然血糖還是不低，但是李思賢表示，相信再３個月之後，一定會有非常驚人的成績單。

這些澱粉類食物常被誤認為蔬菜

李思賢說明，不只是「加工食品」對我們的健康有危害，很多傳統認知健康的原型食物，吃多了也是會讓你的健檢報告出現紅字的，常見的高碳水食物包括米飯、地瓜、芋頭、馬鈴薯、玉米等，雖然都是健康食物，但是必須適量攝取。

營養師劉怡里也指出，不少常見的食材雖然是原型食物，例如玉米、馬鈴薯、南瓜、地瓜、芋頭、蓮藕、山藥、蘿蔔等根莖類食材，以及紅豆、綠豆，都被歸類為五穀雜糧、澱粉類，常被民眾誤以為是蔬菜，尤其是糖尿病友，應以替換的概念來選擇食物，以免吃下一堆澱粉，讓血糖更難穩控。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／李思賢醫師．劉怡里營養師

