以為是變態！大叔「裸騎」遭擊落 真相卻是慈善活動

（記者許皓庭／綜合報導）英國科爾切斯特市今年 8 月發生一起因誤會引發的暴力事件。一名男子特納奇（Lee Turnage）在街道上看到一名全裸騎士經過，誤以為對方是在住宅區「不當裸露」的變態男子，上前追趕並揮拳攻擊，導致騎士當場摔車受傷。事後警方查明，該名受害者其實正參加一年一度的「世界裸體單車日」（World Naked Bike Ride）慈善活動，而特納奇也因此面臨多項罪名指控。

圖／英國一名男子日前在街道上看到一名全裸騎士經過，誤以為對方是「不當裸露」的變態男子，上前追趕並揮拳攻擊，導致騎士當場摔車受傷。（翻攝 news.com.au YouTube）

根據《Metro》報導，事發於 8 月 9 日，當時受害者正在進行慈善裸騎活動，行經郊區街道時，被特納奇騎乘摩托車尾隨。行車紀錄器畫面顯示，特納奇靠近後突然對騎士揮拳，重擊使其失去平衡摔倒，導致腿部割傷、手臂與手部多處擦傷，雖然沒有直接撞擊頭部，但身體仍明顯受創。

檢方指出，特納奇在襲擊後並未立即離開，反而折返現場，再次施暴。在警方趕抵準備逮捕時，他又攻擊兩名警員，其中一名員警耳朵受傷嚴重，必須縫合治療。警方隨後將他依暴力行為當場拘捕。

特納奇在庭訊中表示，他當下認為「有中年男子全裸騎車穿過住宅區十分不尋常」，因此基於反感上前制止。其辯護律師戴布爾（Steven Dyble）也補充，特納奇除 1990 年代的一次交通違規外，並無其他犯罪紀錄，這次行為源於「誤判情勢」。

儘管如此，被告仍在伊普斯維奇皇家法院（Ipswich Crown Court）承認危險駕駛、無保險駕駛、刑事毀損、襲警與造成身體傷害等六項罪名。法院本月稍早裁定，特納奇判刑 14 個月、緩刑 2 年執行，並須完成 75 小時社區服務，同時支付受害者 2000 英鎊（約新台幣 8.2 萬元）賠償及 200 英鎊（約新台幣 8215 元）罰金。

遭襲的裸騎者在法庭陳述書中提到，他多年來參與多次慈善裸騎活動，從未遇到類似攻擊事件。這次受傷後腿部疼痛難耐，夜間常因不適而無法入眠，目前仍需使用拐杖協助行走，日常生活也仰賴朋友照護。他表示，希望未來類似活動能在更安全的環境下舉行，避免無辜參與者遭誤會而受害。

