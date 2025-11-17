以為是路人運動…回頭竟看到遺體！韓演員曝最深陰影 119還託他「解繩子」靠愛犬撐過後續49天

愛犬Bell生前最愛的散步路成為陰影，但裴正南仍堅持走下去。（翻攝自韓網）

南韓演員裴正南近日在節目中罕見吐露一段深藏心底的創傷記憶，透露自己在散步時意外發現一具男性遺體，並在驚慌失措中協助處理現場。這段事件不僅對裴正南造成深刻衝擊，也讓他至今仍難以完全走出陰影。

散步途中驚見遺體

裴正南在節目上回憶，當時正走在平時常與愛犬前往的山路散步。乍見前方似乎有人在運動，他原以為只是一般路人，「但越看越不對勁」，於是停下腳步確認，才發現對方毫無反應，驚覺眼前竟是一名男子遺體，立刻報警求助。

裴正南發現遺體如何應對？119 指示下的驚慌協助

裴正南透露，當時在電話中向119說明狀況，沒想到對方請他先協助鬆開男子身上的繩索，「我一開始說我做不到，但對方一直拜託我一定要幫忙，我才硬著頭皮去試。」

廣告 廣告

然而實際情況比想像困難許多，「對方體重太重，繩子完全拉不動，我當下真的快瘋了。」直到救難人員趕到現場，裴正南才結束這段身心折磨的過程。

裴正南為何仍走回陰影地點？愛犬Bell的回憶推著他前行

談到這段經歷時，裴正南也提及當時陪伴在身旁的愛犬 Bell。這條山路本是Bell最愛的散步路線，即使如今留下陰影，他仍持續踏上這段路，「因為Bell喜歡散步，我不能不走。」

Bell離世後，裴正南曾連續49天到該處祭拜，「我倒燒酒、倒馬格利，也在土裡埋了過路錢。」縱使恐懼難消，裴正南仍希望以自己的方式紀念愛犬，也努力面對那段難以忘懷的震撼記憶。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

移植21歲少林武僧「秋風」心臟回春？ 宋祖德直指：螢幕前的他可能是假李連杰

她被惡靈附身！交往多年男友「用電鋸分屍」後報案自首 家屬崩潰：回憶都被弄髒了

有片／雙層公車為何突衝向人群？瑞典市中心「失控事故釀3死3傷」 驚悚畫面曝