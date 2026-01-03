以為是雞母蟲 內行一看喊極品美食：有錢也買不到

一名女網友日前在社群貼出罕見食材，外型是米白色長條狀，表面有一節一節的紋路，沒看過的網友驚呼，「還以為是雞母蟲」、「這是大型蠶寶寶吧！」內行網友則解答，這叫「葛鬱金」，又稱「竹芋」、「粉薑」，屬於薑科植物，吃起來口感脆口、吃法多樣；還有人激動表示「這超級好吃，不過很少看到在賣，有錢也買不到的。」

原PO日前在Threads發文表示，老公喜歡吃一些很奇特的東西，先前她上傳虱目魚腸的照片，引發廣大回響，這次挑戰更少見的食材，「我就不信這個也會很有共鳴」。畫面中可見一根根米白色長條狀的食物，表面一節一節的，許多沒看過的網友都嚇壞，「我以為你老公吃雞母蟲」、「第一次看到，乍看好像大型蠶寶寶。」

廣告 廣告

內行網友則解答這是葛鬱金，在恆春叫「粉薑」，吃起來脆脆的，口感類似馬鈴薯；許多人分享吃法，「燙過後沾鹽巴，清淡卻美味，最厲害的是切片再油煎，會有股米香味，撒些胡椒鹽或七味粉都很好吃」、「燙一燙就可以吃了」、「可以用來煲湯」。

其他網友也留言，「小時候在屏東車城吃到一次就愛上，現在長大只要有去就會去找看看還有沒有賣」、「每次去車城福安宮必買的美食」、「這個超好吃，可惜很少看到，台北不知道哪裡有賣」、「有錢買不到的，超級好吃啊！」

更多中時新聞網報導

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期

蔡家福掌中華奧會 做選手最佳後盾

璟宣同框林佑星 復刻神鵰俠侶名場面