以為是鼻竇炎！18歲少女鼻塞10多年治不好 醫手術挖出「陳年玩具串珠」

大陸杭州一名18歲女子以為自己鼻塞和流膿涕是因為慢性鼻竇炎，到大醫院檢查才發現鼻腔內竟有玩具串珠。（圖／翻攝自微博／環球網）

大陸杭州一名18歲的少女阿花（化名）自幼深受鼻塞、流黃膿涕所苦，10多年來一直被當作「慢性鼻竇炎」治療，每當症狀發作，便自行購買成藥緩解，始終無法根治。直到近日阿花到大醫院就醫，才發現自己不是生病，而是鼻腔內竟有玩具串珠。

根據陸媒《環球網》報導，杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科日前收治一名18歲女患者阿花，說自己從小到大受慢性鼻竇炎所苦，日常生活動不動就鼻塞或流膿涕；在主治醫師診療過程中，透過前鼻鏡卻察覺異樣，進一步改用鼻內鏡觀察，發現阿花的鼻腔深處嵌有可疑異物。

隨後經過電腦斷層（CT）檢查證實，一個邊界清晰的球狀物體已在阿花鼻腔內「安家落戶」多年，由於異物滯留時間過久，已與周邊組織嚴重嵌頓，並形成堅硬的鼻石。最終院方安排全麻手術，醫療團隊先將阿花鼻腔內的結石擊碎後才分塊取出，剝離結石後，確認該異物是一顆紅色的中空圓形串珠，推測為手鍊上的飾品。

阿花對此結果感到震驚，稱完全不記得何時將珠子塞入鼻內。醫師分析，這極可能是她在幼兒時期因好奇誤塞，加上患者性格內向文靜，發生意外後不敢告知父母，才讓這顆異物在體內藏了10多年。

對此，醫師提醒，2至5歲幼兒是鼻腔異物的高風險群，若家長發現孩子出現單側鼻塞、流膿涕、鼻涕帶血或鼻腔散發難聞臭味，應高度警覺，切勿自行使用鑷子或棉籤掏取，以免將異物推入氣管引發窒息，應立即尋求專業耳鼻喉科醫師協助。

除此之外，醫師同時呼籲，家長平時應妥善收納鈕扣電池、磁力珠、小零件等物品，並在孩童玩耍時加強看護與教育。更重要的是建立良好的家庭溝通氛圍，讓孩子在不慎犯錯或身體不適時，願意第一時間向家長求助，避免因恐懼責備而隱瞞傷情，導致長年的身體病痛。

