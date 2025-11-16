以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例

為保住視力，醫療團隊立即替陳叔安排手術。（圖／翻攝自微博）

許多人把感冒當成小病，但部分嚴重感染在初期症狀與感冒幾乎完全相同，卻可能奪走視力甚至危及生命。大陸廣東省深圳市第三人民醫院近期在短短1個月內，接連收治5名因「肺炎克雷伯桿菌」感染引發嚴重眼病的患者，部分病患一度差點失去雙眼。

綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機維持生命。

醫療團隊發現，陳叔感染的是「肺炎克雷伯桿菌」，這種革蘭氏陰性桿菌不僅侵襲肺部，還會造成組織壞死並形成膿腫，甚至可隨血液擴散至大腦、肝臟與眼睛，引發致盲性極高的「感染性眼內炎」。深圳市第三人民醫院眼科主任唐先玲會診時，陳叔雙眼均已布滿膿液，右眼角膜更呈灰白濁狀，情況危急。

醫生指出，這類全身感染引發的眼內炎進展快、破壞力強，稍有延誤就可能導致失明甚至需摘除眼球，被形容為患者與眼科醫生的「噩夢」。為保住視力，醫療團隊立即替陳叔安排手術，歷時3小時，在狹小眼球腔內完成高難度操作。最終成功保住眼球，雖無法恢復至病前視力，但已從完全失明進步到能看見人影。

據院方統計，近1個月已完成5例因克雷伯菌感染導致的眼內炎手術。醫師提醒，這類感染初期常與感冒無異，但若出現持續高燒、病情短時間惡化，或伴隨視力模糊、眼痛等症狀，切勿自行熬過，一定要及早就醫，以免錯過黃金治療時間。

