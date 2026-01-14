以為月領32K！她入職才知「薪水掉到2字頭」 眾人揭面試套路：騎驢找馬

生活中心／王文承報導

一名在醫學中心擔任行政工作的女子表示，她在徵才網站看到薪資標示「32K以上」，實際到職後卻發現固定薪水僅有2萬9364元。（示意圖／資料照）

不少社會新鮮人在投遞履歷前，往往會先確認薪資範圍，但實際入職後，才發現所謂的「固定底薪」與期待存在落差。一名在醫學中心擔任行政工作的女子表示，她在徵才網站看到薪資標示「32K以上」，實際到職後卻發現固定薪水僅有2萬9364元，讓她無奈發問：「該不該逃？」貼文曝光後，引發網友熱議。

以為月領32K 她入職才知薪水2字頭 眾人揭套路

一名女網友在網路論壇《Dcard》以「固定薪29,364該逃嗎」為題發文指出，她目前在中部一間醫學中心擔任行政人員。當初在徵才網站上，該職缺標示月薪為3萬2000元以上，面試時公司也未提及試用期或薪資結構的相關細節。

廣告 廣告

然而正式入職後，原PO才驚覺固定月薪其實只有2萬9364元，若想達到3萬2000元以上，必須仰賴績效獎金與全勤獎金補足，且還有為期三個月的試用期，讓她直呼有種「被騙」的感覺。

原PO坦言，雖然3萬2000元的薪資本來就不算高，但她原以為至少固定底薪能達到該水準，如今只要請假，薪水就會直接「掉到2字頭」，讓她萌生離職念頭。不過她也無奈表示，查看其他公司的職缺後，發現開出的薪資同樣偏低；反觀在醫院工作時，看著其他同事的待遇，總覺得大家的薪水都比自己高，進而產生自卑感。

貼文曝光後，引起網友熱議，「超商、飲料店、火鍋店、飯店員工底薪都超過這個吧？」、「很多醫院本來就不重視行政人員」、「一堆職缺都愛把底薪＋績效＋全勤寫成月薪來誤導人」、「趕快換工作吧」、「下次一定要問清楚薪資結構，這次就當學經驗」、「這薪水不如去當保全，穩穩4萬以上，還有時間做自己的事」、「我也是中部醫院行政，薪水更低，只有28,590元，這樣有安慰到你嗎？」、「妳這薪資其實跟社區清潔人員差不多」、「如果能接受就先待著，騎驢找馬，只是上班應該也不能太輕鬆滑手機」。

更多三立新聞網報導

通勤族惡夢？男怨北捷「這2站」轉乘走到腿軟 眾人搖頭：真魔王是它

錯過還有機會！專家點名要抱緊「這10檔」股票 這家公司營收預計將暴漲

富不過三代？老夫妻手握4千萬因兒「1請求」面臨破產 晚年生活超淒涼

親哥劈腿還吸血準嫂子！妹子揭超渣行徑：彷彿成了壞人 結局超展開

