以為林宅血案發生在1947年 賈永婕怒太殘暴：當權者應給交代

台北101董事長賈永婕。資料照，李政龍攝



懸案電影《世紀血案》改編1980年林宅滅門血案，近日因演員失言、導演徐琨華為加害者後代，以及未取得當事人家屬授權便拍攝，遭到社會嚴厲撻伐。對此，台北101董事長賈永婕很震驚，表示以為事件發生在228事件當年，沒想到是她以為「法治安定年代」，要求當權者出面說清楚真相。

《世紀血案》爭議點一一爆出，賈永婕7日晚間在臉書發文，怒道林宅血案隻手遮天、無法無天，這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕，真的人神共憤，她難以置信此案竟發生自己同齡年代，「原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」

賈永婕還分享民進黨前立委劉進興的臉書貼文，讓她得以明白林宅血案的相關時間軸，震驚解釋，「不敢相信這一切是發生在1980年。老實說我真的一直以為林宅案是當年228（1947年）白色恐怖時期。」賈永婕還說，「大家覺得不可思議我怎麼可能現在才知道林宅案，不是現在才知道，而是現在才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個我以為法治安定的社會。」

今日，賈永婕三度發文，她直接要求林宅血案真相，對國民黨和執政黨喊話說，「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」

賈永婕近日因《世紀血案》爭議才了解林宅血案發生年代不是1947年，而是自己出生同年代，要求當權者給真相。翻攝自賈永婕FB

財經網美胡采蘋今日也在臉書發文表示，賈永婕的反應其實就是那個年代主流群眾的反應，「我從小也沒有聽過二二八，從來沒有，直到高中看悲情城市電影，震驚得說不出話，流淚到天亮，完全不敢相信怎麼會發生過這種事情。」

胡采蘋指出，後來她明白，對政治冷漠並不能改變什麼，「你要做出自己的樣子，和那些人不同，才能真正為世界留下一點什麼。我希望無論如何，自己都能用智慧和更高明的手段去解決困境，不要被自己的敵人改變了，」而每個人都有自己的開始，現在才知道林宅血案並不晚，「我完全可以想像賈永婕為什麼不知道，事實上世紀血案的演員們也不清楚，才會有那麼多令人驚駭的發言，事實就是真的有很多人不知道。」

她舉白色恐怖背景的暴紅電影《大濛》裡面的繪本故事，不是每一顆水珠都能升上天空、變成雲，然後下成雨，貢獻大地。有些水珠在中途蒸發了，變成了霧，困在天地之間，不知何去何從，「不是所有的人都能像我們一樣繼續向前走，而我們這些活下來的人，我們真的有責任，要給這些人一個交代。我們有責任，給他們一個他們心中想要到達的地方，一個更好的台灣。」

