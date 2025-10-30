以為機車被丟垃圾！拿起發現底下藏鑰匙 她驚呼：好愛台灣

近日，一名女網友在社群平台Threads分享了一段暖心故事，她日前將機車停在公共區域，隔天牽車時卻發現車上竟然多了一個飲料杯，起初以為是有人亂丟垃圾，感到憤怒。但卻驚見底下竟藏著她的忘記拔的機車鑰匙，善心人不僅幫她取下鑰匙，還用飲料杯遮住，讓她感動直呼：「我好愛台灣！」

有網友日前將機車停在公共區域，隔天牽車時卻發現車上竟然多了一個飲料杯，起初以為是有人亂丟垃圾，但後來卻驚見底下竟藏著她的忘記拔的機車鑰匙。（示意圖/中天新聞）

此篇貼文迅速引發熱烈迴響，吸引超過91萬人觀看。許多網友紛紛留言讚賞這位默默無名的善心人，「做人就是要這樣，善良又聰明」、「這個太暖了」、「台灣真的充滿善良的人」、「好人真的很多」。

此外，這則故事也讓不少人回憶起曾遇到的善意行為。有網友提到，自己腳踏車籃中被丟了一堆樹葉，原以為是惡作劇，結果發現是路人幫忙遮住錢包；另一人則說，曾忘記拔鑰匙，回到車旁看到鑰匙被紙巾包好放在安全處，感動不已。

