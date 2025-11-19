以為機車被偷！鷹眼警「下班不打烊」即刻找回機車

【警政時報 林家嘉／台中報導】台中一名76歲莊姓老翁於114年11月14日22時20分許，慌張走進台中市政府警察局第二分局文正派出所求助，表示自己下午將機車停放在中正郵局附近後便去與友人聊天，晚間返回卻找不到機車，以為遭竊。所幸文正警展現「下班不打烊」的熱忱協助，迅速展開搜尋行動。

文正派出所警員蔡宜軒受理後先安撫老翁情緒，並確認老翁未將鑰匙遺留在車上，研判應是記錯停車位置，遂沿線展開地毯式搜尋。此時，同所警員簡子桓正準備下班返家，聽聞狀況後仍秉持「為民服務不分時段」的精神，在返家途中主動協助留意周邊車輛。果然眼尖的他，在中正郵局對面空地發現一輛與描述相符的機車，立即通報派出所並帶著老翁前往確認。

文正派出所員警（左）協助76歲莊姓老翁尋回愛車，老翁感動比讚致謝。（圖／記者林家嘉翻攝）

當鑰匙插入、引擎順利發動的瞬間，老翁終於露出放鬆笑容，感動直呼：「真的太感謝你們了！警察比導航還厲害！」並不斷向員警鞠躬致謝，氣氛溫馨。

第二分局分局長鍾承志表示，簡員即使下班仍主動協助尋車，展現警方「隨時為民」的責任與熱忱，值得肯定。同時提醒民眾，停放車輛後可利用手機拍照記錄周邊地標，以避免日後因記錯位置而增加困擾。

