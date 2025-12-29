以為母親被詐騙！兒子奔摩鐵報警救人 警方一開門畫面驚呆

台南一名男子目睹母親與一名男子進入汽車旅館，憂心是遭詐騙便報警，卻意外揭穿母親外遇。（示意圖，取自Pexels）

台南一名男子因擔心母親遭人詐騙，跟隨其外出並報警，沒想到警方進入汽車旅館後，竟發現母親與一名已婚男子阿健（化名）同行，讓整起事件急轉直下。事後，人夫得知真相，憤而提告阿健侵害配偶權，台南地方法院近日判賠精神慰撫金40萬元。

根據判決書，人夫主張與妻子結婚近50年，婚後育有1子，雙方婚姻關係原本持續多年。然而自2021年起，妻子開始與阿健交往，兩人不僅有大量曖昧、露骨且具性意涵的LINE對話，還分別於今年1月4日與3月8日，一同前往汽車旅館。

以為是詐騙 怎演變成婚外情？

人夫表示，他並非自己發現妻子外遇，而是其子在去年12月及今年3月，察覺母親外出行徑異常，擔心遭詐騙而尾隨查看。今年3月8日，兒子目睹母親搭乘一輛車前往汽車旅館，隨即報警。警方入內查訪後，向兒子表示其母與阿健有不正當行為，外遇事件因此曝光。

案件審理時，阿健否認1月曾與女方前往汽車旅館，並主張3月同行僅為找安靜場所聊天，未有越矩行為。不過，女方兒子到庭作證指出，其母事後已向他與父親坦承一切，並出示與阿健的LINE對話紀錄。

法官怎麼認定侵害配偶權成立？

法官審酌證詞與證據後指出，人夫的兒子同時是原告與被外遇者之子，無必要捏造母親外遇以破壞父母婚姻，其證述可信；再加上對話內容多屬曖昧露骨，且阿健曾提醒刪除訊息，顯示雙方關係已逾一般社交往來。

法院認定，阿健明知對方為已婚女性，仍於夜間一同前往具高度私密性的汽車旅館，已侵害人夫基於配偶關係所生的身分法益，情節重大，判決賠償精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

