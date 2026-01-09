以為沒人認識！泰星Gorn來台學喊漂亮姐姐 收脆皮豬餐車好不健康

Gorn(左起)、許紫柔、于常祐在《愛的戀習生》中譜出一段三角戀。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國男團PROXIE的成員Gorn為電影《愛的戀習生》來台宣傳，今天(9日)在台北與台灣演員們再次合體，直呼很想念大家。他分享來台灣都狂喝珍奶，也回想起學到的第一句中文是「漂亮姐姐」，笑翻眾人。

《愛的戀習生》的泰國演員Gorn、台灣演員許紫柔、于常祐、ANITA、BabyMint粼粼及ROBERT今天一同出席聯訪。(記者王文麟攝)

泰星Gorn、台灣演員許紫柔、于常祐、ANITA、BabyMint粼粼及ROBERT等人今天接受聯訪，Gorn首度演出台灣電影，來台拍攝一個月，中間還一度飛回泰國與PROXIE合體參加跨年演唱會，之後再返回台灣拍攝，十分辛苦。他一開始擔心在海外拍攝語言不通，不過大家都非常友善、好相處，也能透過翻譯或者以英文交流，溝通上沒有問題，在短短的拍攝時間內，就和培養出好感情。

昨天電影的特映會，他首度與台灣粉絲近距離互動，Gorn直呼不可思議，沒想到在台灣也有這麼多粉絲，以為沒人認識他，而粉絲泰文好到讓他思考到底是台灣人還是泰國人，讓他留下美好回憶。Gorn所屬的團體PROXIE將在2月來台，售票狀況佳，他強調會帶給大家最好的表現，並希望邀請其他演員們一起來參加演唱會。

Gorn感謝粉絲用心送上餐車。(記者王文麟攝)

提到粉絲，Gorn回憶起有收過應援餐車，希望能好好餵飽辛苦的劇組，Gorn直呼十分感動，很謝謝粉絲的用心，都幫忙準備「他喜歡吃，但很不健康，卻很快樂」的食物，像是脆皮豬肉、炸物等等。被問到票房公約，許紫柔坦言還沒認真討論過，不過殺青時後有去唱KTV，希望如果票房理想能再去一次或者「吃一些不健康的食物」，她笑說會唱王心凌的《愛你》，會拉著粼粼、ANITA與她一起唱跳。

許紫柔笑說會唱《愛你》，被大讚身上穿的這件校服剛好很適合。(記者王文麟攝)

粼粼分享自己曾遭網路霸凌的經驗，現在選擇不回應。(記者王文麟攝)

電影中提及「網路暴力」議題，Gorn表示，做什麼事情不可能讓大家都滿意，有些人喜歡、就會有些人不喜歡，如果是有建設性的負評，那麼他會去好好反思，還會覺得因此有收穫，無理的謾罵就會忽視。BabyMint的粼粼則坦言，學生時期參加熱舞社時，因為網路發文、留言而受傷，但選擇不忍了直接反嗆，結果反而沒有更好，現在的她選擇不回應，不需要向別人多解釋。電影將在1月30日上映。

