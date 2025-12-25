以為沒對手！取貨見 7-11「這店名」讓他看傻 釣出官方神解釋笑翻萬人

生活中心／王文承報導

一名網友近日使用7-11「賣貨便」服務時，意外發現取貨門市名稱竟是「小腳腿」，奇特的店名瞬間讓他嚇傻。（示意圖／資料照）

7-11門市數量已超過7200家，且仍持續增加，台灣便利性之高也讓不少外國旅客羨慕。一名網友近日使用7-11「賣貨便」服務時，意外發現取貨門市名稱竟是「小腳腿」，奇特的店名瞬間讓他嚇傻。貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》發文分享，自己在選擇取貨門市時，看見門市名稱顯示為「小腳腿」，原以為已經沒有任何7-11門市名稱能再讓他感到驚訝，沒想到仍被這個名字震住。

貼文一出，不少網友紛紛留言，開始分享各地超商的特殊門市名稱，包括7-11的「米奇門市」、「馬卡龍門市」、「楊梅吐氣門市」、「南波灣門市」；萊爾富則有「麻豆有碗糕店」、「梧棲恰北北店」，全家也被點名有「忠孝夜店」，讓網友直呼又長知識。

更意外的是，該貼文還釣出7-11官方小編現身解釋，「小腳腿」其實是台南柳營區的地名，源於早期先民開墾時勞累不堪，小腿痠痛便在此休息，因而得名。小編也幽默表示：「小腿痠，緩光臨小七買杯飲料休息。」不僅成功解答網友疑惑，還刻意將「歡迎光臨」寫成「緩光臨」，以熟悉的諧音展現巧思，讓不少網友大讚小編幽默又有哏。

