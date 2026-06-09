以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫

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記者蔣季容／台北報導

一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。（示意圖／資料照）

「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。

黃麗珊在臉書表示，日前一名婦人多年來會陰部反覆搔癢，擦過許多藥膏皆未改善，有時會出現紅疹、脫屑及破皮的情況，最終切片檢查確診「EMPD，乳房外佩吉特氏病（乳房外佩吉特氏病）」。患者坦言，新冠疫情期間醫師就曾建議她切片，但因為害羞、擔心檢查不舒服，而延誤診斷時機。

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黃麗珊說明，EMPD是一種少見的皮膚癌，好發於富含頂漿腺（apocrine gland）的部位，例如外陰部、會陰部、陰囊、肛門周圍。早期外觀常與濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎相似，因此很容易被誤認。

黃麗珊提醒，若私密處出現以下情況，建議尋求皮膚科或相關專科評估，包括長期搔癢數個月甚至數年、紅疹反覆發作、擦藥效果不佳或容易復發、出現脫屑、糜爛、滲液或是顏色改變或範圍逐漸擴大。尤其是經過多次治療仍未改善的病灶，更應考慮進一步檢查。

黃麗珊指出，許多人擔心切片會很痛、很麻煩，或害怕知道結果。但事實上，皮膚切片通常是在局部麻醉下進行，時間不長，卻能提供最重要的診斷資訊。如果一塊皮膚反覆發炎、搔癢多年卻始終治不好，請不要只是不斷換藥膏。有時候，一個小小的切片檢查，就能找出真正的原因，也能把握最好的治療時機。

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