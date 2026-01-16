以為火氣大「嘴破3個月沒好」！ 53歲男無痛感難張口 竟罹口腔癌2期

記者潘靚緯／台中報導

53歲男子口腔內破洞3個月沒痊癒，以為只是單純嘴破，就醫檢查竟罹口腔癌。(圖／光田醫院提供)

台中一名53歲黃先生，3個多月前發現左側臉頰內側反覆嘴破，伴隨不規則突起的腫塊，但因幾乎沒有明顯疼痛，吃飯、說話未受影響，一直沒有就醫，只當作是火氣大、咬到或作息不正常所致，忍一忍、過幾天就會好，沒想到腫塊逐漸變大，延伸到嘴角，張口感到卡卡的，他才驚覺不對勁，趕緊前往醫院檢查，已罹患第二期口腔癌。

黃姓男子左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤，確診為口腔癌第二期。(圖／光田醫院提供)

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部林佳逢醫師指出，黃先生因口腔內出現潰瘍症狀，以為只是小毛病，沒想到持續3個月，左側臉頰腫塊還越來越大，甚至延伸到嘴角才來就診。經檢查，左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤，雖然疼痛感不明顯，卻已造成口腔異物感與張口受限。醫療團隊隨即安排切片檢查，證實為惡性腫瘤，後續透過電腦斷層與正子攝影確認分期，確診為第二期口腔癌。

廣告 廣告

醫師進一步了解病史後發現，黃先生長期有抽菸、飲酒習慣，屬於口腔癌的高風險族群之一。黃先生坦言，確診當下才真正意識到，過去習以為常的生活習慣，可能早已在體內累積風險。經過這次治療，他已主動戒菸並大幅減少飲酒，希望不再重蹈覆轍。

針對口腔癌病灶，醫師安排手術完整切除腫瘤，並同步處理口角及部分臉部病灶，術後傷口癒合情況良好，目前持續門診追蹤。林佳逢醫師也提醒，第二期口腔癌，依據不同的口腔部位，仍有約二到三成隱性轉移風險，術後規律追蹤與生活型態調整同樣重要。

林佳逢醫師呼籲，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔及飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜，往往經年累月才出現癌變。若發現口腔內潰瘍、腫塊超過兩週仍未癒合，或出現白斑、紅斑等異常變化，就不只是單純的嘴破，而可能是口腔癌的早期警訊，應及早就醫檢查，切勿自行拖延，也可善用政府推動的口腔癌篩檢，把握治療黃金期。

更多三立新聞網報導

17歲少年亂約砲！GG流膿紅腫染2性病 看診急問「何時開機」醫師傻眼

購物吃大餐「公帑全買單」！南投前消保官翻供不認恐潛逃 遭限制出境

台中11歲女童離奇猝死今解剖 高大成曝「叫一聲」原因：恐為心肌炎

80歲翁推「亡妻」坐輪椅闖關搭機疑運屍 航警攔查一摸嚇壞：全身已冰冷

