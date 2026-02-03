以為玩交友軟體？面試官驚見「05後」求職履歷超崩潰 眾人看內容傻眼

生活中心／王文承報導

一名妹子分享，近期在工作上接觸到多份「05年後」的求職履歷，內容與她過去所見截然不同，無論是自傳寫法或履歷照片，都讓她相當傻眼。（示意圖／PIXABAY）

隨著時代變遷，年輕世代深受3C產品影響，觀念也出現明顯轉變，世代隔閡逐漸浮現。一名妹子分享，近期在工作上接觸到多份「05年後」（2005年後出生）的求職履歷，內容與她過去所見截然不同，無論是自傳寫法或履歷照片，都讓她相當傻眼，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

她驚見05後求職履歷崩潰 眾人看內容傻眼



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，讓她最感到震撼的是，有部分05年後的求職者，在履歷中最重要的「自傳」欄位，並未介紹學歷或專業能力，反而只寫下自己最喜歡的韓星與本命對象，而「工作經歷」一欄則直接標示「無」。

原PO進一步指出，部分05年後求職者的履歷大頭照，竟使用抖音特效，包含兔耳朵、髮夾、親吻妝與雪餅濾鏡，讓她一度以為自己是在瀏覽交友軟體，而非求職履歷。

貼文曝光後，引發網友熱議，「幾年出生不是重點，重點是腦子有沒有留在娘胎」、「不可能把履歷當成社群軟體自我介紹吧」、「這是在暗示以後要請假追星，甚至可能會要求公司幫忙搶票」、「剛畢業總是比較可愛」。

事實上，104人力銀行也曾在官網提醒求職者，打造一份「合格履歷」應掌握五大重點。第一，完整填寫基本資料與希望應徵職務；第二，工作經歷需精簡扼要、重點突出，並可加入具體數據或成果；第三，專業技能與專長應清楚呈現，讓企業快速掌握核心能力；第四，自傳建議以職涯背景、學習成長與關鍵成就為主軸撰寫，避免流水帳式描述；第五，附上相關證照、作品或文件，可進一步提升履歷的可信度。掌握以上要點，不僅能讓履歷在企業眼中更具吸引力，也有助於提升面試機會。

