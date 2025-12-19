以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」

生活中心／吳泊萱報導

肛門異常出血可能是罹患肛門癌，一定要盡速就醫檢查。（示意圖／翻攝畫面）

多數人都以為肛門異常出血，可能與痔瘡或大腸癌有關，但其實肛門也可能罹癌。大腸直腸外科醫師李克釗分享案例，一名患者因肛門三不五時出血，跑了幾家醫院都說是痔瘡或受傷，擦藥就好，照大腸鏡也都沒問題，最終透過觸診才發現罹患罕見「肛門癌」，及時安排手術，切除病灶。

李克釗指出，這名患者因肛門流血來掛號，自述6個月前做過大腸鏡，大腸沒有問題，但還是三不五時出血，跑了幾家醫院，看診都說是痔瘡、破皮或受傷，擦藥就好。

李克釗聽完病史後，按照標準程序做肛診，結果手指一碰，就覺得不對勁，在肛門錢幣摸到粗糙的表面，不像單純的肛裂，也非一般潰瘍，而是一種會讓人心裡警鈴響起的觸感。當天立刻切片，病理報告出爐，是罕見的肛門癌。

李克釗表示，患者的腫瘤剛好長到他摸得出來的大小，早一點來可能不好摸，晚一點可能就不是這樣的局面了。他感嘆病人真的很幸運，因為有些診斷，只要少做一次「看似多餘」的檢查，就可能錯過一個完全不同的人生走向。

大腸直腸科醫師陳威智也提醒，肛門出血可能與大腸癌、肛門瘻管、肛門癌、克隆氏症或肛裂有關，建議盡早就醫接受診斷。其中，肛門瘻管若不治療，長期發炎將導致細胞病變反覆發作，進而引發肛門癌。

大腸直腸科醫師陳威智指出，有研究指出，高達70％的肛門癌都與HPV病毒感染有關，而造成肛門癌發病率上升原因，包括「肛交性行為的人數增加」、「HPV病毒感染案例攀升」以及「HIV帶原者的壽命延長」。目前已有多項研究證實，接種HPV疫苗能有效預防HPV感染及相關癌症病變。

