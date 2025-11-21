以為發展遲緩竟「近視逾500度」！幼兒視力異常 醫：留意5異常行為

2至6歲是幼兒視覺發展關鍵期，但因語言表達能力不足，許多孩子即使視力出現異常，也無法清楚說明，只能透過歪頭、揉眼、靠近物品等行為反應示警，卻常被忽略。眼睛示意圖。取自Unsplash



幼兒視覺發展在2至6歲進入關鍵期，但在台灣兒科臨床端普遍觀察到，幼童因語言能力尚未成熟，往往無法清楚表達視覺不適，使視覺相關問題在初期階段難以被家長或教師察覺，導致延後就醫的情況相當普遍。台南平安診所院長楊為傑指出，幼兒面對視覺模糊、不清楚或影像重疊時，通常不會告訴家長「我看不清楚」。

楊為傑進一步透露原因，並非隱瞞，而是無法分辨什麼是「清楚」或「模糊」，同時表示語言能力也不足以描述具體不適，常以行為反應取代語言，例如「靠近觀看書本或玩具 」、「歪頭看物品」、「常揉眼、瞇眼 」、 「走路偏移、容易撞到東西 」、「抓不準物品位置」。

廣告 廣告

楊為傑表示，這些表現常被誤認為專注力不足、個性害羞，或只是小朋友「注意力不集中」，進而忽 略了背後可能的視力問題，家長若無法立即將這些行為與視覺問題連結，將使風險延後被察覺。「幼兒不知道什麼是視覺異常，也沒有能力用語描述不適，因此家長如果沒有留意，就很容易讓問題拖到更後期才被發現」。

楊為傑分享，一位一歲多小女孩的案例，指出她在襁褓期，對人反應較弱，與他人互動明顯冷淡、也不會笑。家長原以為孩子可能較害羞，或可能有發展遲緩、自閉症早期表現，因此格外留意，但孩子的行為又不完全符合典型的自閉症判斷標準。

後來在幼兒視力篩檢，發現到這名小女孩雙眼均有超過500度的屈光異常，後來協助幫小女孩配鏡矯正，開始會笑了。楊為傑解釋，孩子不是不想笑，也不是不想跟人互動，而是她看不清楚世界，因看不清楚，因此無法理解他人臉部表情，也難以與人建立互動連結，「當她終於看見時，她的世界變亮了」。

楊為傑補充，早期發現視覺風險不僅能協助家長更快理解孩子的困難，也可大幅降低未來弱視的風險。「家長後來告訴我，最捨不得的，是想到孩子可能已經模糊地過了一段時間。」

楊為傑提醒，家長可留意五大視覺異常行為 若幼兒出現以下情況，建議儘早安排視覺評估，包含「靠近觀看書本或玩具」、「 歪頭看物品」、 「常揉眼、瞇眼」 、 「走路偏移、容易撞到東西 」、「抓不準物品位置 」，早期辨識有助降低延後就醫的情況，並提升後續轉介效率，幼兒視覺問題的核心痛點不在於症狀是否嚴重，而是是否能被及早發現。

更多太報報導

幼園大班就戴眼鏡！我近視率冠全球 「學齡前視力篩檢」啟動 首波納6萬人

驚！36歲夏宇童結婚孫協志3個月 被診斷「早發性白內障」原因曝

首款本土研發 日厚勞省批准治療兒童近視眼藥水上市