以為發霉！他見「柿子長滿黑點」全丟垃圾桶 一票網捶心肝：是高級貨

生活中心／李紹宏報導

秋冬季節享用柿子，香甜柔滑，讓人忍不住一口接一口，不過最近有民眾透露，家裡收到一箱客人送的柿子禮盒，切開享用，沒想到裏頭全是黑點，讓他擔心是不是壞掉了，因此全部丟掉，並上網發文抱怨。沒想到貼文一出，引來大批網友急勸「千萬別丟」，更表示有黑點的柿子才是真正的高級貨！

來自日本和歌山的黑糖柿甜度高，口感脆甜多汁，是高級品。（圖／翻攝自游游農產官網）

這名網友在社群媒體Threads上發文表示，最近有客人拜訪，好意送了一大盒柿子，結果原PO切開來想享用時，發現裏頭布滿黑色斑點，視覺看來相當不順眼，因此雷達大響，懷疑是發霉變質，最後把柿子全丟進垃圾桶。

文章一出，卻引來大批網友淚喊「這些是高級貨，怎麼把他丟了」，更表示這種柿子是日本品種黑糖柿，「這些是很昂貴的芝麻柿日本來的欸」、「這不是壞掉，這超好吃的」、「認真發問第一次吃柿子嗎…有沒有機會把它撿回來洗一洗吃掉」、「有次我冰了幾顆黑糖柿在冰箱裡也是被婆婆誤以為壞了結果全丟掉。下班回家的我整個傻眼」。

有網友誤把高級貨「黑糖柿」當發霉品，並全數丟垃圾桶，讓網友相當心痛。（圖／翻攝自游游農產官網）

事實上，根據游游農產指出，這種黑糖柿源自日本和歌山，產量稀少且珍貴，果肉佈滿黑色鞣質點，因為採樹上脫澀法，使柿子的多酚量比一般脫澀法還高，因此果肉內凝固的多酚粒子會形成芝麻般的紋路。一盒約十顆，要價2750元，屬於高級貨。

