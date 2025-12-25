以為睡的是弟弟！美女遊輪豔遇慘淪獵物…遭繼兄「摸黑頂替」崩潰尖叫

國際中心／綜合報導

「嘉年華拂曉號」（Carnival Sunrise）日前驚傳離譜性侵案。（圖／翻攝自「Carnival Cruise Line」臉書）

知名遊輪「嘉年華拂曉號」（Carnival Sunrise）日前驚傳離譜性侵案。一名來自美國邁阿密的25歲女子指控，原本同意與一名男子里德斯（Sayjuan Readous，26歲）發生親密關係，豈料對方竟趁她熟睡時，與繼兄弗勞爾斯（Antoine Flowers Jr.，28歲）進行「掉包」。女子完事後開燈驚覺枕邊人是陌生男子，崩潰尖叫。巴哈馬警方獲報登船逮人，這對兄弟檔已被依性侵等重罪起訴並收押禁見。

據綜合外媒報導，該起案件發生於本月15日，當時郵輪剛駛離巴哈馬埃盧塞拉島（Eleuthera）。受害女子與家人一同登船旅遊，途中結識了里德斯，雙方相談甚歡並發展出曖昧情愫。2人在泳池畔飲酒作樂、交換聯絡方式後，女子便同意跟隨里德斯返回其艙房準備展開一夜情。女子向警方供稱，里德斯進房後卻突然關燈，並稱需暫時替母親辦事而離開房間，她不以為並等到睡著。

女子表示，她在半夢半醒間感覺有人上床，誤以為是里德斯返回，遂與對方發生性行為。直到完事後打開燈光，才驚恐發現躺在身邊的竟不是里德斯，而是其繼兄弗勞爾斯。女子嚇得當場尖叫，淒厲聲響驚動第八層甲板的其他乘客與船員。船方人員趕抵現場後發現女子衣衫不整、情緒潰堤，隨即安排隨船醫師進行檢查並通報執法單位。

警方初步調查指出，這是一起預謀性的調包性侵案。里德斯疑似利用女子對他的信任，趁其熟睡時離開，並讓早已知情的繼兄弗勞爾斯進入艙房「頂替」。隔日郵輪抵達巴哈馬首都拿騷（Nassau）後，當地警方立即登船將2人逮捕歸案。

全案於22日開庭審理，弗勞爾斯被控性侵罪，策劃整起事件的里德斯則被控性侵及教唆性侵罪。鑑於案情重大且手段惡劣，法官裁定2人不得保釋，必須持續羈押至明年3月26日再次開庭。

