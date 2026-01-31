以為神不知鬼不覺！正宮委託徵信社抓姦…反因他「偷裝GPS被抓包」翻車了

徵信業者偷裝GPS追蹤器被抓包。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台北市一名女子懷疑丈夫出軌，因此委託徵信社調查丈夫行蹤，雙方原本約定只在公開場合實地跟蹤，未料徵信業者為求便利，竟未經同意就擅自將全球定位系統（GPS）追蹤器裝在丈夫車上，長期蒐集定位資訊，最後被丈夫發現後，將2人一紙告上法院。台北地方法院審理後，認定業者涉犯竊錄非公開活動罪，判刑3月、得易科罰金；委託女子則因證據不足獲判無罪。全案仍可上訴。

受託查行蹤竟偷裝追蹤器！徵信業者判刑3月

根據判決書，北部一名女子小芸（化名）發現丈夫阿全（化名）與一名女子來往甚密，甚至被對方提出離婚，於是決定在2023年9月間，委任徵信業者蘇姓男子調查阿全的日常行蹤。雙方最初約定只在公開場合「實地跟蹤」，沒想到蘇男為了便利、節省人力成本，竟未經阿全同意，也未告知小芸，就擅自將GPS追蹤器裝在阿全車子後方保險桿內，透過手機APP即時接收追蹤器回傳的定位資訊來掌握卓阿全行蹤。

廣告 廣告

阿全後來發現車子疑似被裝了異物，調閱停車場監視錄影畫面後，最終發現蘇男在2023年10月2日晚間10時29分許前往車輛取回該具追蹤器，這才驚覺自己長期遭定位監控，氣得他將小芸和蘇男雙雙告上法院。

對此，蘇男在庭上坦承，他起初提到要裝追蹤器在阿全車子時，確實曾被小芸提醒阿全相當機警：「之前她有找其他人，阿全已經很有警覺心，如果會發現的話就不要裝」，最後改成「用跟的」；蘇男也坦承，自己是為了貪圖方便才在接下委託後裝設追蹤器，小芸並不知情。蘇男表示，當天前去取回追蹤器時，發現追蹤器曾被移動過，為此也趕緊告知小芸：「我跟他說這是我自己裝的，阿全可能發現了。」

台北地院審理後，認為蘇男自白，以及阿全與小芸的證述、監視畫面、對話錄音內容都有吻合，足認犯行成立，蘇男未經同意而以GPS追蹤他人行蹤，顯然已涉犯《刑法》第315條之1「竊錄非公開活動」。法院審酌蘇男動機、手段、侵害隱私程度，以及其曾有妨害秘密前案紀錄，並考量他坦承犯行，最終依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪判其有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

正宮獲判無罪：未證明知情或指示裝設

至於小芸的部分，法院認為，檢方無法證明她曾與蘇男達成裝設追蹤器的合意，或知悉蘇男的違法行為而制止，且根據雙方對話錄音顯示，小芸在委託蘇男前就已對使用追蹤器產生疑慮，因此要求蘇男改以實地跟蹤的調查方式；且在調查期間仍多次提供阿全可能外出的時間與方向，顯見她並不知曉蘇男早已可透過定位直接掌握行蹤，最終判決小芸無罪。全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

照顧癱瘓丈夫2年…妻婚內出軌「懷上小王孩子」提離婚！卻和親爸對簿公堂

見老公與妹子合照疑有外遇 人妻砍斷命根「白斬雞」遭判7年！夫出庭為她求情

飯店驚見「女裝大叔」無頭屍！竟是她殺後斬首「帶回家挖眼球割舌」…醫師爸還幫錄影

預言霍諾德會從101摔死！他通靈大翻車 裝沒事5天遭網轟踹共