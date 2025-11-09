以為約到嫩妹！男網友享受蒙眼口愛 脫眼罩見平頭男嚇傻

記者楊忠翰／新北報導

章男假扮女性與男網友到旅館開房間遭起訴。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

新北市1名章姓男子，先前假扮女子在網路交友，還與男網友阿豪（化名）相約開房間，章男先要求對方戴上眼罩，再幫阿豪口愛得逞，後來阿豪脫下眼罩，驚見對方竟是平頭男子，憤而前往警局報案並提告，新北地檢署依強制性交罪嫌起訴章男。

檢警調查，今年6月間，章男使用交友軟體《JustDating》，並以「小咪」為暱稱，進而結識男網友阿豪，他明知對方無意與男性發生性行為，仍約阿豪約在樹林某旅社開房間。27日傍晚，與被害人至樹林某旅社約炮。

廣告 廣告

同月27日傍晚時分，阿豪提早到旅社開房間，隨即進入浴室洗澡，20分鐘後章男抵達旅社，並將眼罩掛在門把上，傳訊要求對方戴上眼罩，導致阿豪無從辨識他的性別，章男幫阿豪口交得逞後，才同意對方取下眼罩，阿豪定睛一看，約炮對象竟是平頭男子，他直呼自己被騙，憤而前往警局報案並提告。

章男應訊時供稱，當初他在交友軟體的個人檔案就選擇女性，而且該軟體從未開放同性互動，導阿豪從頭到尾都不知道他是男性；檢警清查後發現，章男還是網路騙炮慣犯，早在2022年間犯下類似犯行，事後被判2年徒刑、緩刑4年，沒想到他竟然再度犯案，遂依強制性交罪嫌將章男起訴。

更多三立新聞網報導

隱瞞長達3年！她幫子女辦保調戶口 始知腥夫悄認養私生子

住家裝監視器！偷錄女客性愛影片 機車行老闆逼她當性奴慘了

獨家／女兒淚崩！韓國翁來台家庭旅遊 陳屍北投溫泉會館房間

非以商務事由！太子集團2高層頻來台 移民署：以觀光名義入境

