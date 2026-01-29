以為胃痛！他忍1個月竟是「9cm巨瘤」隨時會爆 醫揭「2部位」最易搞混

記者鄭玉如／台北報導

許多人感覺上腹痛，通常認為胃部問題，但有可能是癌症警訊。胃腸肝膽專科醫師陳保中分享，一名80歲老翁1個月前出現上腹部疼痛，以為只是胃不舒服，但服用藥物仍未改善，接受檢查發現左側肝臟有一顆9公分腫瘤，高度懷疑是肝癌，且隨時有破裂風險。

陳保中在臉書粉專指出，80歲老翁主訴上腹部疼痛，時間長達1個多月，起初以為只是胃不舒服，曾至診所看診拿藥，但狀況仍未改善，之後轉診求助，醫師察覺不對勁，隨即安排腹部超音波，發現老翁左側肝臟竟然有一顆9公分的腫瘤。

廣告 廣告

陳保中指出，從影像看起來高度懷疑是肝癌，腫瘤大到隨時有破裂的危險，當下他們不敢耽誤，趕緊轉送急診接受治療。對此提醒，許多人肚子痛時，第一反應認為「吃胃藥就會好」，其實是錯誤觀念，若上腹痛且「痛超過1週都沒好」、「吃了胃藥，症狀完全沒減輕」，就應提高警覺，尤其長輩出現類似狀況，更要留意。

陳保中表示，上腹部不只有胃，肝臟、胰臟出問題時，感覺通常與胃痛非常相似，因此容易被搞混，而腹部超音波像是肚子的「健康雷達」，幫助在事情變嚴重前，讓醫師看清楚內部狀況，「早點檢查，比什麼都重要」，身邊親友或長輩肚子痛很久且未改善，建議尋求腸胃科醫師評估。

更多三立新聞網報導

好市多春節禮盒夯！他大推「這3款」好吃到停不了 網狂讚：省很大

比日走萬步更讚！研究揭「長壽關鍵步數」 降死亡率47%、預防失智

胡椒粉沒冰=吞毒?恐吃下致癌物、黴菌 譚敦慈揭密：醬油也要冷藏

1個月賺進1年財富！「4生肖」財運大洗牌 做錯1步秒破財

