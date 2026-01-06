以為能安穩養老！尪沒防身邊「隱形黑洞」千萬存款蒸發 妻驚見帳戶淚崩

財經中心／王文承報導

一對6旬夫妻原本擁有約2000萬日圓存款，自認足以過上平穩的退休日子，沒想到一筆「看不見的支出」，卻讓他們的晚年生活亮起紅燈。（示意圖／PIXABAY）

不少人以為，只要準備好退休金，就能安穩享受晚年生活，但現實往往不如想像。許多父母因心疼子女生活艱困，持續提供金援，反而讓原本規劃好的退休生活逐漸失控。日本一對6旬夫妻原本擁有約2000萬日圓（約新台幣400萬元）存款，加上每月23萬日圓（約新台幣4.6萬元）的養老金，自認足以過上平穩的退休日子，沒想到一筆「看不見的支出」，卻讓他們的晚年生活亮起紅燈。

尪沒防身邊隱形黑洞存款蒸發 妻見帳戶淚崩



根據《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的加藤雅子（化名）與丈夫住在東京的一間公寓，夫妻倆身體健康、生活簡樸。雅子表示，雖然退休後的生活談不上奢華，但每月23萬日圓的年金收入，加上先前累積的存款，原以為足以應付日常開銷與偶爾旅遊。

加藤先生過去曾任公務員，能同時領取個人與公司退休金；雅子則仍兼職工作。夫妻退休時已存下約2000萬日圓，生活規畫相對穩定，每年出國旅遊一次，平時也只是偶爾在超市買些品質較好的生魚片，日子過得節制而安心。

然而，兩年前，雅子開始察覺丈夫的行為有些異樣。「一開始只是覺得他錢包裡的現金變少了，直到有一天我整理聯名帳戶時，才發現他每個月都會提領9萬日圓（約新台幣1.8萬元）。」心生疑慮的她隨即詢問丈夫，對方沉默片刻後坦承，這筆錢是每月匯給40多歲的兒子。

原來，兒子過去是正職上班族，幾年前離職後長期靠打零工維生，經濟狀況不佳，於是向父親求助。加藤先生認為，身為父母有責任在孩子困難時伸出援手，便從自己的養老金中，每月固定匯款補貼兒子生活。

得知真相後，雅子震驚又無奈，直言「那本存摺說到底就是我們兩個的退休金」。她難以接受丈夫未事先商量，便長期動用夫妻共同的養老資金。

儘管事後夫妻倆已停止匯款給兒子，但多年累積的存款已明顯縮水，不得不重新檢視整體財務狀況。為避免類似情況再度發生，雅子也決定未來與丈夫共同管理家庭財務，攜手面對接下來的退休生活。

專家指出，即便退休準備再充分，家庭內部若存在資訊不對稱，仍可能引發焦慮與衝突，特別是以「資助子女」或「生活補貼」名義的長期支出，往往對退休家庭的財務結構造成不小壓力。專家也提醒，無論金額大小，退休後的財務狀況都應在家庭內部充分共享與討論，才能真正確保晚年生活的安全與穩定。

