以為能消炎！36歲男感冒狂吞抗生素 喉嚨「長出一排雪花」慘罹1疾病

36歲男感冒狂吞抗生素 喉嚨「長出一排雪花」慘罹1疾病。圖／翻攝自微博

生病千萬不要自己當醫師，就有一名36歲男子因為喉嚨痛，到藥局買抗生素以為能「消炎」，豈料一個月後不僅病情沒有好轉，喉嚨更是劇痛不已，到醫院檢查後竟發現「長滿了雪花」，確診真菌性咽喉炎。

根據中國《都市快報》報導，浙江寧波一名從事銷售工作的36歲張姓男子，因長期熬夜、出差，每當出現頭痛、腦熱等症狀時，就會到藥局購買阿奇黴素等具有抗生素的藥物服用，豈料一個月過去了，病情不但沒有好轉，反而更加嚴重，緊急到當地北侖區第二人民醫院就診，竟發現咽喉長出一層「雪花」，最終確診為真菌性咽喉炎。

醫師表示，抗生素雖然能夠殺死病菌，但會連同好菌一起殺死，導致「白色念珠菌」藉此瘋狂生長，加上男子因作息不正常、壓力大，導致免疫力低落，最終引發了真菌性咽喉炎，呼籲民眾千萬不要亂吃藥，「抗生素不是萬用藥，若出現喉嚨痛、發燒等情況請及時就診」。

專家表示，抗生素雖可用於治療感染性疾病，但同時也可能引發腹瀉等副作用，一旦濫用，更可能會在體內產生抗藥性，甚至染上「超級細菌」也並非不可能，呼籲民眾切記「抗生素不等於消炎藥」。

藥害救濟基金會指出，抗生素的使用須經由醫療專業人員，依病人狀況合併考量感染的控制、抗藥性、藥品不良反應或交互作用的發生，進行審慎的評估，民眾就醫時也應主動告知自身病史、使用藥品（包含中藥）、過敏史等，幫助醫療專業人員釐清並開立適合之藥品。

此外，病人使用藥品前也應諮詢醫師及藥師等醫療專業人員，了解用藥的風險，遵循相關指示或藥品標示使用藥品，並觀察自身狀況，若出現異狀應盡速回診與醫師討論用藥，切勿自行停藥。



