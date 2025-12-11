以為能輕鬆養老！退休父因「女兒1句話」面臨破產 重返職場含淚兼差

財經中心／王文承報導

一名父親退休後應能過上安穩的生活，沒想到退休僅三年，女兒與女婿多次求他金援，導致財務吃緊，只能無奈重返職場兼差。（圖／資料照）

在當今經濟壓力沉重的社會中，許多父母為了減輕子女負擔，常會主動協助分擔家庭開銷。日本東京68歲的前地方公務員中川康一（化名）便是如此。他原以為自己在公務體系工作35年，憑藉退職金與年金，退休後應能過上安穩的生活，沒想到退休僅三年，卻因連串突發支出導致財務吃緊，只能無奈重返職場兼差。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，中川在65歲退休時領取約1800萬日圓（約新台幣370萬元）的退職金，每月再加上10萬日圓（約2萬元台幣）的年金收入。他把每月生活費控制在13萬日圓（約2.7萬元台幣），原本估算這樣的資產至少夠用到80歲。

然而，真正的轉折出現在女兒一家搬回東京之後。隨著孫子的教育與生活費用大幅增加，女兒與女婿多次向他求助，「補習費能不能幫忙？」「生活費可否先墊一下？」短短兩年間，中川便為此資助超過500萬日圓（約103萬台幣）。此外，家中熱水器、冷氣相繼故障，也讓他支付了不小的維修費，導致退職金的消耗遠超預期。

「以為退休後能輕鬆一點，結果還得重新工作。」中川苦笑表示，如今他只能更嚴格控管僅剩的退職金，思考如何安然度過晚年。他坦言，從未想過自己會這麼接近「老後破產」。儘管財務壓力沉重，他仍將與孫子的相處視為生活中最大的安慰，也深刻感受到退休並非人生句點，而是一段新生活的開始。

根據日本總務省家計調查，高齡單身無職者每月平均支出約16萬日圓（約3.3萬元台幣），而中川目前僅有每月10萬日圓年金，顯然不足以負擔生活，因此他在住家附近的小學擔任每週三天的庶務人員，額外賺取約5萬日圓（約1萬元台幣）作為補貼。

專家提醒，高齡者在規劃退休生活時，除了仰賴存款，也應善用社會制度資源。例如「銀髮人力中心」能協助媒合短時工作；醫療方面有「高額療養費制度」可減輕重大醫療負擔；部分地方政府也提供臨時特別給付與生活支援服務；社會福祉協議會則提供針對低收入長者的低利貸款，都是減輕退休財務壓力的重要途徑。

