以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年

記者鄭玉如／台北報導

一名60歲糖尿病患者血糖控制良好，胃部無症狀，檢查卻發現3公分胃癌。（示意圖／PIXABAY）

平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。

林相宏在臉書粉專表示，一名60歲長期糖尿病患者，平常不菸不酒，也很注意健康，血糖控制良好，身體沒有任何不適，因從相關衛教資訊得知，糖尿病與胰臟癌風險增加有關，遂接受胰臟癌篩檢，除了胰臟內視鏡超音波篩檢，還包括胃鏡和大腸鏡的篩檢。

檢查後發現，患者的胰臟並未出問題，但在胃鏡下發現一個3公分腫瘤，證實是「分化不良型胃癌」。最恐怖的是，患者回想表示，平時胃部沒有感覺不舒服，頂多有時脹氣，該案例也顯現健康檢查的重要性。

許多人困惑「生活作息正常，為何會罹患胃癌呢？」林相宏解釋，最關鍵因素是胃幽門螺旋桿菌，其為胃癌最重要的風險因子，胃癌病患近8成有胃幽門螺旋桿菌，而胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，而且一開始通常沒症狀，因此容易被忽略。

林相宏指出，當胃黏膜反覆受傷、修復，可能造成胃黏膜萎縮，接著是腸化生，再進展為胃癌，這是一個可能長達10至30年的過程，導致許多人生活健康仍罹癌。

另外有些人認為，經常吃生菜、生魚片容易得到胃幽門螺旋桿菌。林相宏表示，這只會增加風險，最重要來源是「家人間的口對口、糞口傳染」，家人成員原本就感染，小時候共用餐具、大人咀嚼後餵食，或上廁所後洗手不確實，因此污染水源、食物，感染後不會像腸胃炎造成上吐下瀉，而是躲在胃黏膜裡，長期造成低度慢性發炎。

林相宏提醒，多數人只有偶爾胃脹、消化不良，甚至完全沒症狀，篩檢就格外重要。從今年起，政府提供「45歲至74歲民眾可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌」，檢查流程與大腸癌糞便篩檢相同，可一起完成，而20歲以上成年人的感染盛行率達30%，年輕人也別忽略。

