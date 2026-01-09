以為腸胃炎！他快暈倒 醫一查：要住ICU

▲有病人就醫表示自己有「快暈倒」的情況，治療的醫護人員不放心，便做了檢查，結果是心肌梗塞。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 出現腹脹、噁心或頭暈情況時，小心可能是心肌梗塞。醫師提到，有病人就醫表示自己有「快暈倒」的情況，醫護人員不放心，便做了心血管抽血指數檢查，結果是心肌梗塞。

急診醫師白永嘉提到，近期掛急診的患者眩暈多、流感多、消化道出血多、還有心肌梗塞多。醫師分享，有一位學弟在看病人時，個案主述自己腹脹、噁心、頭暈到快暈倒。

白永嘉說，該位醫師因「快暈倒」這3個字不放心，多做了心血管抽血指數檢查，結果是心肌梗塞。醫師指出，原先病人也以為腸胃炎打針拿藥就好，但最後要在急診緊急治療等ICU。

同時，白永嘉也說，台灣人很幸福，可以生活在這樣醫療水準的環境，相信這位病人在世界上其他任何國家，都不容易這麼快被診斷被治療。

