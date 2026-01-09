以為腸胃炎！病患喊「3字」醫師臉色大變 檢查竟是心肌梗塞送ICU

記者鄭玉如／台北報導

急診醫師白永嘉分享，一名患者腹脹、噁心就醫，主述「快暈倒」引警覺，檢查揪出心肌梗塞。（示意圖／三立資料照）

近期氣溫變化大，身體狀況更要注意！急診科醫師白永嘉分享案例，近日一名患者因腹脹、噁心就醫，原以為是腸胃炎，沒想到因為主述「快暈倒」這3個字，醫師察覺異狀，多做了一項檢查，揪出致命的心肌梗塞，當場接受緊急治療，並住進加護病房。

白永嘉在臉書粉專指出，最近掛急診的患者中，除了眩暈、流感、消化道出血的案例增加，就連心肌梗塞也變多。近期學弟診治一名主述腹脹、噁心的患者，且他頭暈到快暈倒，學弟聽到「快暈倒」驚覺不對勁，多做一項心血管的抽血指數檢查。

白永嘉提到，報告出爐顯示，患者其實是「心肌梗塞（NSTEMI）」，對方原以為腸胃炎，只要打針拿藥就能回家休息，結果竟是心梗，必須在急診接受緊急治療，並等待進入加護病房（ICU）觀察。

對此，白永嘉有感而發表示，「急診第28年生涯，還是要小心、步步為營啊」，台灣人很幸福，可以生活在擁有高醫療水準的環境，也希望民眾多珍惜，並體諒每一位醫療夥伴們。更直言，相信這位病人在世界上其他任何國家，恐怕都很難這麼迅速地被診斷並接受治療。

