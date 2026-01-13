以為自己快要死了！英55歲女手術醒來就中「600多萬大獎」 直接提早退休

英國一名女子剛完成子宮切除手術，卻意外發現自己贏得6位數大獎。（翻攝自pexels）

英國一名女子剛完成子宮切除手術，卻意外發現自己贏得人民郵遞區號樂透（People’s Postcode Lottery）6位數大獎，總額高達144,000英鎊（約台幣614萬元），接下來一年每個月可領12,000英鎊（約台幣51萬元）。

據《曼徹斯特晚報》報導，54歲的蓋爾（Gail Wood）在手術後，先用手機向親友報平安，在聽取語音信箱時意外得知中獎的消息。蓋爾表示，她剛從恢復室出來時還以為可能活不下來，收到中獎的語音訊息時驚喜萬分。蓋爾指出，工作人員還確認了她自2009年以來的購買紀錄及慈善募款的金額，這才讓她確信消息是真的。

蓋爾的丈夫傑森最初不相信，還以為妻子因手術服藥產生幻覺；兩人育有3名子女及5名孫子女，接從事消防工作，蓋爾表示，儘管中得6位數獎金，但獎金將運用於實用的東西，例如更換破損的前門、鋪設車道，或家庭旅遊。

夫妻倆也計畫升級現有露營車或再添購1輛，讓全家人可以共享。蓋爾將於今年9月迎接55歲生日，可以選擇提前退休，她表示「能有這樣的選擇真是太好了。提前退休會減少你的退休金，但像這樣的選擇真的能帶來很大的改變。」

