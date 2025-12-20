「以為自己會死」...麥當勞店員急拉鐵門躲櫃台 誠品員工肉身擋門

台北捷運攻擊事件兇嫌張文19日下午在台北車站捷運站犯案後，又持長刀闖入中山捷運站的誠品南西店百貨，民眾瞬間尖叫逃竄，有目擊者回想，當時看到一大群人衝過來，完全來不及反應，下一秒就看到一名男子手持長刀朝人群揮砍，「那一瞬間真的覺得自己可能會死」，還有人嚇到腿軟跌倒，當場落淚，不少民眾則躲進店家倉庫避難。

張文持長刀闖誠品南西從1F砍到4F 目擊者：以為自己會死

樓管大聲呼喊要民眾趕快撤離，因為砍人的兇嫌還在百貨內，許多民眾一頭霧水，搞不清楚狀況，場面一片混亂。另一處有人邊尖叫，邊衝出門外，但有人來不及跑，只能先躲進倉庫，情況相當緊急。

隨機攻擊兇嫌張文在台北車站犯案後，隨即到中山站商圈，還持長刀跑進誠品南西店百貨，目擊者表示，男子從一樓砍到四樓，還在對著服務台裡的人丟東西，動作很大，接著周遭的人開始尖叫，後退狂奔。

誠品目擊者郭先生表示，有人看到那個男生拿刀子，就開始追民眾，可是只能往反方向跑，但是誠品的手扶梯是一邊上一邊下，所以被迫從四樓往上逃到五樓。

還有人嚇到跌倒，旁邊的人趕快扶起來，有員工很好心打開倉庫讓大家避難、走員工通道離開，還有麥當勞店員第一時間拉下鐵門，讓近10個人躲進櫃台避難。

郭先生提到，那時候還以為張文只是保全，因為他都穿黑色衣服、防彈衣，還是戰術背心那種感覺，自己跑的時候因為已經先看到那個人，發現大家都好像只是在走而已，所以他沿路一直喊「有人在砍人、趕快走、趕快跑」。

誠品員工一度肉身擋門！隨後荷槍員警衝上樓

另外，誠品員工表示，當時想辦法要把大門鎖起來，一度用肉身擋門，最後隔壁拿出掃把，隨後大量的警察衝上樓，持槍戒備，樓管、保全也都出動協助，讓網友直呼「太英勇、救了很多人」，人潮也因為突發的緊急狀況瞬間衝出百貨。

誠品南西店全館人員都撤出，週五晚間不再營業，配合警方調查釐清並加強警戒。下班、放假逛百貨卻遇上生死一瞬間的隨機攻擊，民眾實在飽受驚嚇。

