以為自己闖禍！男感冒出車禍 監視器還原「她撞的」

這一撞，白色轎車車頭毀損，灰車則是衝向中央分隔島。（圖／東森新聞）





彰化員林一名女駕駛沒有注意號誌，先是開車撞上綠燈的直行車，隨後她自己卡在分隔島上，輪胎還懸空。遭撞的男子以為是因為感冒，自己才會頭暈，不過警方調查後，發現是對方闖紅燈釀禍，不過詳細肇事原因有待釐清。

綠燈亮起，白色轎車才剛通過路口，下一秒，右側一輛灰車直直撞了過來，兩輛車車頭當場撞得慘兮兮。這一撞，白色轎車車頭毀損，保險桿掉了下來，好好的車瞬間毀容；灰車則是衝向中央分隔島，車子還卡住輪胎懸空，車門還被撞凹。

廣告 廣告

記者vs.附近居民：「一群人都出來看，對面的人趕快拿三角錐把旁邊圍起來。它被撞，就轉了一圈。」

事發就在彰化員林，當時賴姓男子開著白車行經惠安街，莒光街上一名楊姓女子開著灰車，疑似闖紅燈朝他撞了過來，隨後便撞上中央分隔島，還卡住動彈不得。

附近居民：「灰色那台闖紅燈啦，男生是正常綠燈行駛，紅綠燈剛好時間要到了，秒數要到了，再過去一點點就被撞到了。」

記者vs.白車駕駛賴姓男子：「（你是紅燈還是綠燈），我也不知道，我就剛好感冒頭暈。（感冒有吃藥嗎），沒有吃藥，我是去拿藥。」

當下白車駕駛賴姓男子遭撞，還以為是感冒造成頭暈，其他的狀況完全沒有印象，幸好沒有受傷。而闖紅燈的女子則是胸口、手腳都擦挫傷，預防性送醫。

員林交通分隊長余政忠：「雙方於路口間碰撞而肇事，肇事原因警方正在釐清中，造成灰色自小客車駕駛受傷。」

到底闖紅燈是不是造成事故最大原因，誰對誰錯，都有待警方調查。

更多東森新聞報導

網友恐嚇校園放炸彈！新北警加強巡邏 教育局回應了

「偷喬鏡頭」惹議！網紅遭控偷拍數十人 議員發聲了

新／高雄6歲童狂吐「原因不明」 送醫不治

