以為蓋AI機房要整層樓？台達電說一個車位就OK！把全套基礎設施塞進貨櫃，3個月就能讓AI上工
如果一家企業，想把AI伺服器機櫃、液冷解決方案、除濕、防火和監控設備通通搬到公司，需要「喬」出多大的空地才放得下？
答案可能有點驚人，「只要一個車位的大小就夠了。」台達機電解決方案新事業發展部主管陳立修說完，隨即補充：「不是遊覽那種位子喔！一般的小客車位就OK。」
台達電於6月COMPUTEX擺出的重磅產品，已經實際應證這個說法。會場躺著一個長5.5、寬2.5公尺的20呎貨櫃，民眾排隊走進其中，會看見資料中心該有的設備一應俱全，以濃縮版本整齊擺放，不浪費一點空間。
這是近年隨著AI熱潮崛起的新商機「貨櫃型資料中心」解決方案，把設備通通拼裝好，組進貨櫃裡，出貨時已完成測試，吊車拉到現場，插上電就完工啟用。台達電作為電源模組大廠，早早盯上這個市場，2020年起已出貨給超過10家客戶，總出貨量超過50個貨櫃。
為何市場需要貨櫃資料中心?
身在其中耕耘，台達電明顯感受到市場需求的變化。陳立修指出，過去邊緣運算只需5kW，就能滿足客戶的單櫃IT功率，如今因應生成式AI爆炸性增長，已飆升到100kW，整整暴增了20倍。這也意味著，台達電必須用十倍甚至二十倍的密度，將過去占據一整個機房的設備，極限濃縮進車位大小的貨櫃裡。
需求暴漲的原因在兩個字：速度。
AI晶片迭代之快，逼著基礎設施也跟著狂奔。陳立修形容，若以傳統資料中心平均兩年的建置期來看，「對真正需要AI算力的企業來說，這兩年，足以讓他們的技術被市場淘汰兩輪了。」
台達電的貨櫃，正是面對這個問題提出的解方。陳立修指出，一旦企業完成複雜的前期準備（包括內部IT部門的協商和場地確認）， 台達電可以在三個月內完成貨櫃的安裝與部署，為企業帶來絕對的時間差優勢 。
台達電的「極限壓縮術」，把龐大算力全塞進一個貨櫃
要把龐大的AI算力塞進貨櫃中絕非易事，「以前只要維護電就好了，現在進入到水冷時代之後，你連水管、水質都要維護，這都會變成額外的負擔。」陳立修指出，水、電兩大領域，考驗著廠商的技術實力。
電：In-Rack POWER，電源起家的高效率縮影
台達電在設計時，為了能提高內部空間利用，採用了In-Rack（機櫃內） POWER設備。業界多數競爭者採用傳統的In-Room（機房內）供電，需要擠出空間，將電源分配機台獨立放置，台達電選擇直接將電源整合進伺服器機櫃內部，釋放多餘的空間。
光擠出空間還不夠，在AI算力的耗電量壓力下，電源本身的效率更是關鍵，「我們的效率都一直在業界都是維持領先的，這個貨櫃的容量越大，效率只要改善1%，在整個場域的性能上都會很有感。」
他們深知，每多一次轉換就會多一份熱能浪費。為此推出了800V高壓直流電源架構，大幅減少交流電轉換為晶片所需直流電的次數，整體能效提升約4%以上，最高可達92%。減少轉換次數讓散熱效率更佳。
水：L2A，最務實的「自給自足」解方
至於水，關乎到另一大痛點——散熱設計。在AI時代，液冷才足以帶走龐大的熱能，水塔就成為必備項目，「我們很早就想像到，一般企業界要去為這個20尺的貨櫃去準備額外的水塔，這件事對他們來說絕對是困難的。」
陳立修坦言，水塔占用空間、維護也麻煩，因此台達電在貨櫃資料中心選擇採用的是液對氣（L2A, Liquid-to-Air）解決方案，透過冷卻液直接貼合晶片帶走熱量，接著在機櫃後方用風扇（氣）強力吹涼，讓冷卻液迅速恢復冷卻能力。
L2A的核心優勢在於，它避開了複雜的外部管線配置和水塔維護，讓貨櫃型資料中心可以自給自足，且無需大幅改動現有伺服器架構，就已通過NVIDIA GB200 NVL72的認證，相當於拿到了當前AI晶片散熱能力的最高級別通行證。
資料中心需求超大！台達電AI基礎設施向海外布局
那麼，誰願意自己買一個貨櫃資料中心放在公司？
目前台達電的答案是，資訊主權（Data Sovereignty）考量的金融、醫療以及電信業者。對這些企業來說，如何保護機密數據，或者將獨有的知識財產鎖在自家堡壘，是這場競爭中最關鍵的保衛戰。
回到台灣市場，陳立修坦言目前推進上的最大難點是空間與土地取得，例如難以在高樓層或擁擠的市區部署，也正是因為這些嚴苛限制，他們目前先將策略重點鎖定在對速度有極致需求、且具備土地優勢的海外市場。
台達電的海外戰場主要聚焦美國、歐洲、日本 等人工短缺、需要快速部署的區域，以及東南亞等資料中心新建量大的地區。台達電也在今年10月法說會中透露，今年AI產品營收占比估20-30%左右，成長幅度明顯高於原先預期，隨著AI資料中心建置需求持續推進，預期比重有望進一步提升。
AI世代來臨，台達電除了本業電源模組的技術突進外，也試圖扮演「極限空間設計師」的角色，以電源和散熱的硬底子功夫，找到下一代AI基礎設施的解方。
