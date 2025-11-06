以為藝術品有髒汙！志工拿衛生紙一擦毀了 基隆文觀局致歉：將改善精進

基隆市 / 吳欣蓉 綜合報導

基隆美術館日前發生志工不慎拿衛生紙擦拭藝術品，導致該作品損毀，基隆市文化觀光局趕緊通知策展團隊和藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認難回復作品原貌，對此深感歉意，並以最大誠意與藝術家討論後續處理方案，也將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以改善與精進。

基隆美術館近日舉辦當代藝術特展(We are Me - 我(們)到此一遊)，沒想到開展第5天，11月4日基隆文觀局的志工至展場巡視，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭陳松志(倒裝的語句-16)作品鏡面，試圖清潔鏡面。館員雖第一時間制止，但傷害已造成，基隆文觀局旋即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認難回復作品原貌。為此，基隆文觀局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

基隆文觀局表示，深知縱使對藝術家陳松志先生致上最深的歉意也難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進。

基隆文觀局說，對於目前場館服務管理，除了提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將刻正規畫辦理；承辦單位與策展人正與藝術家共同討論，將此事件作為展覽概念的延伸與再思考的契機。

