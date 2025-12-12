以為血壓機故障！病患雞婆幫按「暫停」 爆口角衝突

記者吳允芊、顧元松／台北報導

昨（11）日台北醫學大學附設醫院裡面發生一起衝突事件，有兩名中年男子看診前要測量血壓，其中一人在測量時，另一人以為血壓機故障，自作主張幫忙按了按鈕，沒想到這個舉動，被對方認為「雞婆」，爆發口角，還險些就要演變成肢體衝突，把一旁滿滿的病患看傻眼。

兩名中年男子在台北醫學大學附設醫院發生口角衝突，一度要相約到外單挑。

邱姓男子：「誰怕誰？」

陳姓男子：「走啦不要廢話，非常不爽你。」

一邊大聲叫罵，身體不斷靠近挑釁，兩名中年男子激烈爭吵，地點竟是在醫院裡面。

陳姓男子：「你什麼態度？」

邱姓男子：「我什麼態度？」

陳姓男子：「你現在什麼態度？」

邱姓男子：「你為什麼要激怒我？」

雙方一度有肢體碰觸。

黑帽男怒氣沖沖，指著對方鼻子飆罵嗆聲，雙方情緒越來越激動，推擠拉扯。

邱姓男子：「你剛剛碰我啦，你憑什麼拉我啊？你以為你是誰啊？」

陳姓男子：「男人做男人事，敢不敢？」

邱姓男子：「那很簡單，等警察來，寫了同意書，誰打誰都不犯法。」

白衣男忍無可忍，打電話要叫警察支援，還放話相約釘孤支。

邱姓男子：「雞婆來把按鈕按掉，還按兩次（不說什麼就直接按）。」

陳姓男子：「他激怒人，被人家激怒。」

警方到場，兩人互相控訴對方講話難聽、態度差，不過吵架原因，讓員警聽了實在傻眼。

雙方因血壓機的使用問題爆發衝突。

事發地點在台北醫院大學附設醫院，當時兩名病患在診間外面吵了起來，還差點大打出手，而發生衝突原因竟然只是因為血壓機的使用問題。

11日下午兩人排在前後要量血壓，邱姓男子使用時一開始血壓機沒有運作，陳姓男子看了以為壞掉，自作主張幫忙按暫停，邱姓男子說不要亂按，沒想到陳姓男子又再出手按了一下，讓邱男瞬間暴怒，雙方爆發爭執，大聲飆罵。

信義分局吳興派出所長林健智：「現場經警方排解已無事故，告知相關權益，雙方自行離去。」

為了一顆按鈕情緒失控，在醫院吵架影響其他病患實在荒謬，畫面一出有網友留言「單挑是要比血壓高嗎？」還戲稱「北醫有沒有附設練舞室？」意外引發熱烈議論。

