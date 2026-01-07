以為被盜光！男子醒來帳戶全被清空 真相竟是這個通知沒回

Ross當天登入網銀時驚見所有帳戶歸零，隨後才知遭暫時凍結。（示意圖／Pixabay）

澳洲昆士蘭州一名男子日前登入網路銀行時，驚見名下所有帳戶餘額全數歸零，一度以為積蓄遭盜，情緒崩潰直呼「噁心到想吐」。事後才得知，帳戶遭暫時凍結的原因，僅是未即時回覆一項「稅務居住身分」確認問題，也引發銀行出面提醒民眾務必留意相關通知。

根據《每日郵報》報導，當事人尚恩・羅斯（Shane Ross）為Heritage Bank長期客戶，已有約30年往來紀錄。事發當天，他準備在看診前買杯咖啡時，刷卡卻遭拒絕，隨即打開手機銀行查詢，發現所有帳戶顯示為零元。

羅斯表示，當下腦中立刻浮現各種擔憂，包括房貸、水電費與日常開銷該如何支付，「我整個人呼吸急促，真的以為一切都完了。」他隨即致電銀行客服，在等待約10分鐘後，才被告知帳戶並非遭盜，而是因未更新稅務居住身分資料而被凍結。

銀行人員僅詢問他是否居住於澳洲、是否在海外擁有居留身分。在羅斯確認自己從未長期居住海外後，帳戶便立即恢復正常。對此，他無奈表示，「就只是一個簡單到不能再簡單的問題，答案甚至只有一個字，卻差點把我嚇到心臟病發。」

羅斯事後回查才發現，銀行數週前曾寄送電子郵件，要求他更新相關資料，否則帳戶可能遭限制，但該郵件因措辭模糊、附有PDF檔案，讓他誤以為是詐騙信件而未理會。他坦言，自己平時接觸過不少詐騙案例，對任何可疑郵件都格外警惕，「即使現在重來一次，我可能還是不敢點。」

Yahoo Finance指出，澳洲各銀行皆須遵守「認識你的客戶」（KYC）與反洗錢相關法規，定期確認客戶的稅務居住身分與基本資料。若客戶未在期限內回覆，銀行依法可暫時限制帳戶存取權限，但資金本身並不會消失。

Heritage Bank對此發表聲明表示，理解客戶看到帳戶異常時的擔憂，並對造成不安致歉。銀行強調，客戶資金在任何情況下都保持安全，一旦完成資料確認，帳戶即可恢復正常使用。

類似情況並非個案，近期也有多名澳洲民眾分享，因未即時回應銀行的資料確認要求，導致帳戶短暫遭凍結。羅斯則呼籲銀行應改善通知方式，例如直接在官方App內顯示提醒，以降低民眾將正式通知誤判為詐騙的風險。銀行也提醒，若民眾對收到的通知真偽存疑，應主動撥打銀行官網公布的客服電話查證，以免影響帳戶正常使用。

帳戶凍結原因僅為未更新稅務居住資訊，引發用戶錯愕。（圖／翻攝自X，@DailyMail）

