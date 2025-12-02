以為被詐騙！退休爺收「57萬信用卡帳單」嚇傻 得知真相氣炸又無奈

財經中心／王文承報導

一名男子收到一筆高達57萬5500日圓的信用卡帳單，起初以為遭遇詐騙，仔細查閱後才發現，原來是孫子在他的手機上進行遊戲內購所致。（圖／資料照）

不少家長在小孩吵鬧時，會選擇把手機交給孩子玩，但往往忽略了手機綁有信用卡。一旦小孩因好奇或喜歡遊戲中的造型而購買，家長很可能在不知不覺中造成高額消費。日本一名70歲退休男子近期就收到一筆高達57萬5500日圓（約新台幣12萬元）的信用卡帳單，起初以為遭遇詐騙，仔細查閱後才發現，原來是孫子在他的手機上進行遊戲內購所致，令他相當震驚。此事曝光後，引起社會關注，專家提醒，民眾應避免隨意綁定信用卡，並善用家長監護功能。

爺收57萬帳單以為是詐騙 得知真相超無奈



根據《THE GOLD ONLINE》報導指出，這位退休男子名叫大橋，某日從信箱中取出帳單，赫見近60萬日圓的金額，一度以為個資外洩。翻閱明細時，他看到多筆陌生交易紀錄，正感困惑之際，妻子提醒：「健太今天會來。」這才讓他回想起暑假的情景。

原來，暑假期間，他8歲的孫子健太曾向他撒嬌，希望在手機遊戲中購買虛擬物品。大橋見金額僅120日圓（約新台幣25元），便心軟同意。沒想到，手機早已將信用卡資訊綁定遊戲帳號，付款也未設置密碼，健太因此反覆購買道具，導致帳單暴增。

專家指出，這類案例並不少見，尤其是家長或年長者未設定購買密碼或家長監護功能，孩子在不知情的情況下就可能產生大量消費。許多家長事後才發現，既難追蹤交易，也難補救，造成高額經濟損失。

針對此類問題，資安專家建議：



1. 避免在手機或遊戲平台上儲存信用卡資料，可改用預付卡付款。

2. 啟用「家長監護模式」，設置購買密碼，避免兒童自行消費。

3. 定期檢查帳單明細，及早發現異常交易。

透過這些措施，可以有效避免類似事件再次發生，保護家庭經濟安全。

