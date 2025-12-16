以為賺到免費日本之旅 赴日打工慘變詐騙犯！50台人遭逮

免費招待日本旅遊兼打工？當心遇到「暗黑打工」陷阱！今年累積50名台灣人在日本從事詐騙被捕。（示意圖，資料照）

跨國詐騙盛行，除了柬埔寨，日本也有傳台灣人在當地涉嫌從事詐騙被逮捕的消息，外交部指出，今年台人在日涉詐的數據「爆炸性增加」，去年僅5人、今年已累積達50人。外交部指出，有部分國人誤信所謂「暗黑打工」（闇バイト）等號稱免費招待赴日旅遊兼打工的網路訊息，在不知情的狀況下涉案。

誤信免費招待日本旅遊？ 小心被騙去做詐騙！

外交部16日記者召開記者會，台灣日本關係協會副祕書長林郁慧報告指出，從今年初開始，我國駐日館處頻繁接獲日方通知國人在日涉嫌詐欺被捕，部分國人是因為誤信所謂的「暗黑打工」，號稱免費招待赴日旅遊兼打工的網路訊息，因此在不知情的情況下觸法涉案。

除了提醒國人注意，外交部也會持續關注相關情況，呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬而深陷牢獄之災。

被暗黑打工騙過去？ 赴日涉詐被逮人數暴增！

林郁慧進一步說明，2025年台人在日本涉嫌詐騙案的數據大幅增加，2023年僅有4人、2024年僅有5人，但今年卻高達50人，呈現爆炸性地增加。其中有部分的國人是因為誤信網路流傳的免費旅遊打工資訊，在不了解的情況下赴日，因此造成數據成長，但當然也有些人是知情而犯。

她補充，在日本警方通知駐日館處後，外交部會基於駐館的領事探視權，提供國人相關協助，並看國人是否需通知在台家屬。

