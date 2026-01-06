以為跟偶像很熟？漫畫家田邊洋一郎「AI 改圖」STU48成員，下場慘丟合作

日本資深漫畫家田邊洋一郎，過去曾連載過包含指原莉乃在內等女子偶像團體 AKB48 相關漫畫多年，甚至本身和 SKE48 的松村香織關係相當好，經常協助繪製相關插圖。然而最近田邊洋一郎卻在因為濫用 AI 功能引發嚴重爭議，直接在沒有獲得同意的情況下，將 STU48 成員工藤理子的照片改成「比基尼」清涼照。

田邊洋一郎和偶像團體合作深入，連載相關改編漫畫 10 多年。（圖源：SASHIKO + 48GROUP 4コマ劇場 よんぱち+）

田邊洋一郎在 1 月 3 日晚間，將 STU48 成員工藤理子的一張穿著白色連身裙的日常照片，利用 X（推特）近期引發爭議的內建 AI 工具「Grok」編輯，生成出一張工藤理子「比基尼」清涼照，聲稱是作畫資料公開發表（只有公開自己輸入提示詞，沒有實際輸出的圖片）。雖然田邊洋一郎過去曾與該團體有工作往來，但這種未經當事人同意就使用 AI 加工行為，馬上被大量網友批評是「性騷擾」和「犯罪」，指責其身為業內人士卻毫無肖像權觀念。

而在事件爆發第一時間，當事人工藤理子馬上引用了田邊洋一郎的貼文並附上一排「嘔吐」的表情符號表達了不滿。然而，田邊洋一郎剛開始沒有回應，甚至還發文嘲諷批評他的網友。

直到 1 月 4 日時，STU 48 同團成員中村舞看不下去，直接在該貼文底下嚴肅回覆：「這一點都不好笑」要求田邊洋一郎停止這種行為並立刻刪除貼文。在隊友公開發聲捍衛以及網路輿論全面撻伐的壓力下，田邊洋一郎才終於將相關爭議影像與挑釁言論全數刪除。

眼見事態已無法收拾，田邊洋一郎於 1 月 5 日晚間正式發表謝罪聲明。他在聲明中坦承自己對於肖像權與生成式 AI 的使用意識低落，並深刻反省自己因為過去與偶像有工作交集，誤判了雙方距離感而產生的傲慢心態。他表示除了刪除相關貼文外，目前已經和相關團體停止合作往來。STU48 官方營運隨後也發出嚴正公告，強調針對任何利用 AI 生成、加工旗下成員影像的行為，將在必要時將採取法律途徑以維護藝人權益，以此來保護成員能在之後安心的活動。